L’oro fa parte di quei colori metallici e ultra glam che d’estate baciano l’abbronzatura: ecco come abbinarlo senza timore

Dinanzi ad alcuni colori restiamo perplesse, come il color oro: una nuance meravigliosa e scintillante che temiamo di non riuscire ad abbinare nella maniera più chic. Persino un costume in oro non sempre ci convince del tutto, ma non indossare questo colore che sta bene a bionde e a brune in particolare modo d’estate sarebbe davvero un peccato, dal momento che proprio quest’anno è tornato ad accendere le passerelle. Scopriamo allora come non farci intimidire da questa magica nuance e osiamo indossarla e abbinarla con altri colori nella magia del mese d’Agosto.

Color oro, come si abbina nell’estate 2022: i look pret a porter ed eleganti

Agosto può essere il mese ideale per scegliere questo colore in diverse occasioni. Complici le ferie la nostra abbronzatura dopo qualche incursione al mare, che sia breve o lunga, ci permetterà di indossarlo su una pelle già dorata, un dettaglio che valorizza maggiormente questo colore. Se credete che dobbiate riservarlo alla sera niente di più errato, perché il segreto è sapere scegliere il tessuto: il cotone ad esempio ne smorza un po’ la luminosità e rende qualsiasi pantalone pret a porter.

Lo stesso può dirsi di top e canotta costine realizzata a maglia o a rete, che riescono a conservare la luminosità di questo colore ma in una sfumatura soft e delicata che si abbina meravigliosamente con il bianco o con il marrone. La scelta di un gioiello color oro, oro rosa o anche argento, sarà quel tocco in più per far scintillare con eleganza il vostro look.

E dal momento che questa è l’estate del trionfo degli abiti, must da mettere in valigia per la loro praticità ed eleganza, in un’occasione speciale come un party o un evento osate con slip dress o tubini dove l’oro esprima al meglio tutte le sue brillanti sfumatura su tessuti come seta o lurex.

Look inspo dalle passerelle: il dorato secondo Dolce e Gabbana e Alberta Ferretti

Il binomio oro e bianco è uno dei più amati e promossi dalle passerelle, come Dolce e Gabbana che osa al massimo abbinando ad una semplice maglia scollata bianca una gonna di paillettes nella sfumatura oro più chiara, in un look che celebra pienamente la nuance anche facendo pendant con scarpe e pochette. In alternativa direttamente dall’archivio degli anni 2000 all’oro si accosta magnificamente anche il denim.

Se il duo di stilisti ha sempre valorizzato la sensualità già audace dell’oro, sono molti invece gli stilisti che puntando verso nuance più calde, riscoprono la chiave più elegante dell’oro: è il caso di Alberta Ferretti che propone abiti morbidi, lunghi e avvolgenti in tessuti freschi che esaltano una sfumatura dorata che richiama la terra illuminata al sole.

