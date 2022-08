Un po’ Coastal Grandmother, un po’ country chic, c’è più di un motivo per dire sì ai sandali in cuoio

Avete presente quei capi e accessori che sanno ‘a estate in Costiera o da riviera? Bianchi, beige, cammello, senape, fanno bene agli occhi e al nostro cuore perché ci fanno sentire istantaneamente in vacanza e da sempre sono amati dalle dive. Trendy negli anni ’60 e ’70, i sandali in cuoio tornano puntuali ad ogni estate e anche quest’anno non fanno differenza: anzi di modelli ispirati alle nuove tendenze ce ne sono ancora di più, dai più sobri in marrone o beige a quelli più eleganti, ricercati e dal design originale.

Sandali in cuoio estate 2022 bassi eleganti: i modelli con strass e dalle summer vibes

La vera novità di quest’anno sono i sandali in cuoio artigianali impreziositi da strass: fascette che si incrociano, doppia o tripla fascia, un modello elegante e chic che possiamo abbinare persino ad un abito da cerimonia, perché con scegliendo la scarpa bassa giusta chi ha detto che dobbiamo indossare solo tacchi alti o décolléte?

La bellezza dei sandali artigianali in cuoio non è solo nella loro versatilità e comodità ma anche nella manifattura: scegliere un modello di qualità Made in Italy è anche una coccola per il piede, che per noi sempre in movimento con il caldo li mettiamo a dura prova. Tra i modelli più comodi e chic anche le infradito sono un evergreen: quest’anno di gran tendenza sono i modelli ispirati al mare, con coralli, pietre preziose e elementi decorativi ispirati all’estate, dal corallo all’azzurro. Luminosi e vivaci.

Versatili e pratici: a fascia o a granchio, i pret a porter evergreen

Complice anche la tendenza Birkenstock i modelli in cuoio pret a porter in stile pescatore o ciabatta sono tra i più ricercati e desiderati del momento, anche per il loro vintage mood: chissà che qualche paio ad esempio non potremmo rubarlo anche al guardaroba della mamma o della nonna. Tra i più amati sicuramente il modello Oran che da due anni a questa parte è il più amato dai vip: si indossa al volo e si abbina con minigonne, pantaloni e abiti.

– Design che abbiamo visto tornare tra i sandali e che nasce proprio rubato ai modelli in cuoio, il design granchio, che caratterizza anche le calzature che vengono definite comunemente pescatore, è pratico e chic per eccellenza nella nuance marrone: il no plus ultra è indossarli con un pantalone bianco, a strisce o kaki in lino. Un outfit perfetto per concedersi una pausa dalle ultime faccende estive.

