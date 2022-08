I look da sera più cool da scegliere per le vacanze li copiamo dalle celeb che hanno incantato l’ultima Haute Couture parigina

Nel nostro guardaroba estivo i costumi da bagno occupano un posto speciale e di rilievo, pronti per un tuffo che duri qualche settimana o da concedersi di tanto in tanto tra uno stop di lavoro e l’altro, ma non sottovalutiamo i look da sera che ci permettono di scoprirci e mixare con originalità pezzi diversi seguendo anche l’andamento delle temperature.

L’umido o il freschetto che spesso ci vengono a trovare quando inizia ad inoltrarsi la notte ad esempio, sono l’occasione perfetta per indossare anche qualche pezzo a manica lunga o qualche felpa gilet. Le ispirazioni per i look da sera estivi, dai casual gli eleganti possiamo ripassarli e copiarli soprattutto dalle celebrity che hanno incantato l’ultima Haute Couture parigina. Pronte a scoprire i più belli?

Look vip estate 2022, gli outfit casual dalla Paris Fashion Week 2022 di Valentina Ferragni, Beatrice Borromeo e Bella Hadid

Emozionante, prezioso anticipo della stagione autunno-inverno, l’Haute Couture della Paris Fashion Week 2022 di spunti ne ha offerti tanti anche in merito ai look che possiamo indossare qui ed ora: tra chi ha scelto look casual a chi non ha rinunciato a qualche stravaganza o mise ultra glam, se cercate qualche inspo originale per i vostri look da sera estivi siete nel posto giusto.

– E per chi ama outfit comodi e trendy, non possiamo che partire da Bella Hadid: i suoi denim over modello cargo, canotta bianca da indossare come crop top e giacca leggera sono la promessa di una serata estiva da aperitivo e da notte sotto le stelle in spiaggia, con tanto di acconciatura romantica e antiacido, la treccia.

– Avete presente quegli eventi imprevisti dell’estate? Non parliamo delle perturbazioni climatiche ma dei compleanni che non avevamo preventivato, magari in location eleganti che richiedono un certo bon ton di cui Beatrice Borromeo e la sua elegante chemisier in beige sono gli ambassador perfetti. Per star comode ai décolléte possiamo anche preferire un paio di espadrilles.

– Insieme a sua sorella Chiara anche Valentina Ferragni ha saputo incantarci con un mix di look che spiccano per semplicità e quindi facilmente replicabile. Per un aperitivo estivo al tramonto non potremmo che pensare ad un look romantico e floreale come il suo abito corto con scollo a cuore a cui abbinare un paio di mocassini, che sì possiamo tranquillamente indossare anche d’estate.

Glam ed eleganti, gli outfit più audaci da sera: Chiara Ferragni, Anne Hathaway

E per audace non intendiamo solo sexy ma outfit eccentrici che desiderano essere ammirati e concentrare l’attenzione sulla vostra personalità anche con pochi dettagli: è il caso di Anne Hathaway che alla sfilata di Valentino ha indossato un total look in fucsia dalla testa ai piedi. Un mini dress avvitato con volant ai fianchi in paillettes e tacchi vertiginosi e i già iconici Tan-Go da 15 cm, un look scintillante per serate davvero di prestigio.

– Chiara Ferragni durante l’Haute Couture parigina ha prediletto look per lo più sexy, outfit ultra glam da cui possiamo lasciarci ispirare per una serata danzante o anche per una serata in compagnia tra amici, di quelle estive e spensierate: top con strascico e pantalone nero, basta coglie questi must have per replicare a proprio modo il suo look.

– Il little black dress ancora una volta ha confermato di restare un classico, una promessa eterna nel nostro guardaroba anche d’estate: a sceglierlo Alessandra Ambrosio in versione jumpsuit e Keira Knightley in un modello halter neck impreziosito da un delicatissimo pizzo.

