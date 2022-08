Un sogno irraggiungibile ma un’ispirazione possibile: le tendenze dell’Haute Couture ci aiutano a scegliere l’abito da sera perfetto e in tendenza

Alle sfilate Haute Couture guardiamo con occhi persi e sognanti, consapevoli che quegli abiti potranno essere avvicinati e indossati solo dalle celebrity in occasione di eventi esclusivi. Nulla però esclude che riguardarli ci permette di individuare le tendenze degli abiti eleganti del prossimo autunno/inverno 2022-2023, nutrendo idee e ispirazione per quando aggiorneremo l’armadio degli abiti da sera riservati ad occasioni speciali. Rivediamo allora il meglio dell’ultima fashion week Haute Couture e prendiamo appunti!

Tendenze abiti eleganti autunno/inverno 2022-2023: i modelli

Il motto degli abiti eleganti del prossimo autunno/inverno 2022-2023 è stupire a tutti i costi: è il diktat individuato dai modelli presentati da Balenciaga ma anche da quelli che Olivier Rousteing ha pensato per Jean Paul Gaultier, per il quale non c’è dubbio che l’abito corsetto è una scelta sexy e audace, con il giusto tocco di extravaganza che ci porta indietro nel tempo. Sarà ancora l’eco dell’effetto Bridgerton?

– Balenciaga invece si lascia affascinare dallo charme delle dive anni ’40, eleggendo i guanti lunghi come complemento indispensabile del perfetto abito da sera, che gioca di volumi a seconda dei nostri desideri. Volete sentirvi un po’ principesse? Allora osate con volumi e drappeggi, ma se avete voglia di incantare senza troppi fronzoli, un abito bustier corto ma con strascico si preannuncia come uno dei modelli più originali del prossimo inverno.

Scolli a cuore, monospalla, l’abito elegante segue le forme del corpo e si allinea alla sua espressività, una vecchia lezione dell’ Anatomy Couture Valentino che ci invita a scegliere l’abito da sera dei sogni ascoltando il nostro corpo.

Texture, design e fantasie : gli abiti eleganti della prossima stagione invernale viaggiano tra passato e presente

La ricerca d’archivio, lo sguardo al passato, l’amore e la riscoperta del vintage sono ormai un momento di creatività indispensabile negli ultimi anni: prendere il meglio del passato, i suoi significati profondi per impreziosire il presente. Così l’allure handmade è diventata tendenza e prestigio anche nel guardaroba d’alta moda che riscopre texture dal sapore antico: pizzo, lino, ricami, sono i dettagli selezionati in passerella da Dior.

– Dall’altro lato invece c’è la fame di scoperta espressa attraverso sgargianti colori fluo, destinati per ancora molto tempo a convivere accanto ai colori basic anche nel dress code dell’abito da sera. Nella collezione Haute Couture The Begging di Valentino accanto ai pezzi d’archivio rigorosi e classici ci sono abiti estrosi, a neon, desiderosi di essere guardati e ammirati, fotografia della personalità di chi li indossa. Ricordate quindi che un abito elegante oltre ad essere di tendenza – trasparenze, piume, volant, rouches – è l’immagine della vostra personalità.

