I colori della terra, essenziali per scrivere il guardaroba autunnale, tra le tendenze 2022 spicca il grigio, dalla sobria eleganza

Preparatevi ad un autunno dai colori tenui ed estremamente versatili, pronti a virarsi verso sfumature luminose fino a metallizzarsi: saggio di questa magia è offerta dal grigio, colore senza tempo, versatile e must have quanto una nuance basic. Così nelle anteprime dell’autunno/inverno 2022-2023 lo abbiamo già avvistato, da indossare in total look o mixarsi dai colori più audaci a quelli più delicati: non vi diremo di usarlo con parsimonia, perché l’invito, a partire da Giorgio Armani, è quello di scoprire tutte le potenzialità di un colore su cui poter costruire il nuovo guardaroba autunnale e invernale.

Tendenze colori autunno/inverni 2022-2023: l’ode al grigio di Giorgio Armani

Ad aver speso più di un aggettivo verso le potenzialità del grigio c’è Giorgio Armani, che su Instagram ha dedicato diversi post che presentano i must have dell’autunno – blazer e t-shirt prime su tutti – proprio in grigio, colore che è da sempre molto caro alla maison che ne ha individuato i tratti di un’eleganza sobria e raffinata. Basti ammirare l’essenzialità di look dove il grigio si incontra con il bianco e l’ecrù con estrema delicatezza.

In un’intervista a Vogue Armani ha spiegato come mai la maison sia da sempre affascinata dal grigio, come nuance sintesi perfetta della contemporaneità: “Cercavo una tonalità che fosse calda ma allo stesso tempo metropolitana, sobria ma non scontata. E il greige è tutto questo per me: discreto, sofisticato e naturale. Amo i colori naturali, danno un profondo senso di tranquillità e serenità, e sono una base sulla quale si può costruire qualsiasi cosa. Ti permettono di connettere altri colori fra loro, rendono possibile un legame tra tonalità lontane. Il greige è come un colore di sfondo. Qualcosa che rimane, sopra il quale puoi immaginare abbinamenti di volta in volta diversi“.

Come abbinare il grigio nell’autunno/inverno 2022: total look e nuance da mixare

Armani quindi ha potuto sperimentare ancora di più con un colore a cui era già affezionato da lungo tempo, puntando per lo più su look basic urban ma dal design elegante, ma anche altre maison hanno individuato nel grigio uno dei colori di tendenza della prossima stagione. E mixare questa nuance con altre è anche la direzione di Max Mara, che lo propone su un classico come il maglione da indossare su una gonna a tubino in verde militare.

– Gioca con il grigio anche Dior, preferendone la gradazione più scura che firma un classico, la bar jacket da abbinare ad una gonna plissé del medesimo colore per un total look che evoca iconicità, scelta condivisa anche nelle applicazioni luminosi sui bustier dove il grigio incontra l’oro in un gioco di sfumature.

– E a proposito di classici rivisitati in grigio. Anche Fendi condivide questa scelta sperimentando con la nuova baguette pronta a diventare la it-bag riveduta e corretta di stagione e a cui il grigio, in versione metallizzata grazie ad una tempesta di paillettes rettangolari, dona un’allure contemporanea.

