Le ultime sfilate dell’Haute Couture dell’ a/i 2022-2023 sono state l’occasione per curiosare anche tra le prossime tendenze beauty

Pur essendo nel pieno dell’estate la curiosità cresce verso le tendenze dell’autunno 2022-2023 che coloreranno la fine del mese di Settembre e ad alimentarla è stata anche la complicità delle passerelle della fashion week Haute Couture che si sono tenute a Parigi, durante la quale oltre agli outfit che indosseremo hanno fatto capolino anche accessori e tendenze beauty, tra cui le nuance che abbiamo visto sulle unghie delle modelle. Quali saranno gli smalti must have del prossimo inverno? Colori caldi e neutri e luminosi hanno rubato la scena, ma senza dimenticare classici colori glam ed eleganti.

Tendenze beauty autunno/inverno 2022-2023: sulle unghie le nuance calde ispirate alla terra

Sarà che l’emergenza pianeta è sempre più una missione a cui la moda e ognuno di noi deve rispondere con impegno e prontezza, ma la nostra beauty routine si colorerà dei meravigliosi, caldi e allegri colori autunnali anche sulle nostre unghie. Sono i colori caldi che animano paesaggi che giocano tra il giallo e un arancio che si tinge di rosso, come abbiamo visto nella collezione Schiaparelli.

– Non manca però il colore che per eccellenza celebra la terra, il marrone in tutte le sue declinazioni cromatiche chiare e scure, quasi a fotografare sulle nostre dita le molteplici sfumature che la terra ci dona: grigio chiarissimo, beige, bianco latte, rosa antico, sono le nuance delicate che abbiamo visto sulla passerella di Dior.

Smalti glam: il bordeaux, il blu Armani e l’eleganza iridescente di Chanel

Per chi ama i colori più glam la stagione autunnale in arrivo sarà quella giusta per tornare a sfoggiare colori scuri e dall’allure notturna, a partire dal bourdeaux che abbiamo avvistato sulla passerella di Jean Paul Gaultier: la sfumatura di quest’anno abbraccia la tendenza del marrone e tende ad essere quindi più scura e intensa che mai.

– Al fascino del bordeaux avvistato anche sulla passerella di Armani, è Re Giorgio ad incantarci con il colore della notte per eccellenza: il blu Armani è assoluto protagonista della palette di smalti della prossima stagione invernale come simbolo di eleganza senza tempo, pronto a sposarsi con il nostro guardaroba più glamour.

– E se avete un debole per i colori pastello e le positive vibes degli unicorni, lo smalto dalle nuance neutre viene rivisitato da Chanel in iridescente, un’alternativa originale per chi ama nuance trasparenti, bianco gesso o il french. Uno smalto iridescente sarà come avere fasci di luce luminosi e motivanti tra le dita.

