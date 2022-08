D’estate il richiamo più forte è quello di (ri)scoprire le bellezze della natura e tra i suoi colori il marrone è tendenza, anche in questa stagione

L’estate che sia al mare o in montagna è il costante desiderio di essere altrove, viaggiare verso mete sconosciute o familiari per perderci, allontanarci dalla routine cittadina e tornare alla natura. Volerne indossare quindi i suoi colori è un desiderio naturale ed ecco perché allora il marrone è nuance di tendenza anche all’interno del nostro guardaroba estivo. Basta dare uno sguardo alle collezioni d’abbigliamento e make up per accorgersi di quanto questo colore in tutte le sue molteplici sfumature si conquista uno spazio anche in questa stagione, nonostante si è soliti accostarlo all’autunno/inverno. Così se ancora non avete provveduto ad includere i must have in marrone da portare in vacanza, ecco qualche dritta.

Tendenza colori estate 2022: make up e outfit must have in marrone

Il marrone è il colore che ci fa immediatamente pensare alla terra ed è alla sua bellezza, alle sue sfumature, che rendiamo omaggio a partire da alcuni prodotti must have del nostro make up estivo: basti pensare alla terra, luminosa e bronzea per valorizzare ancora di più il nostro incarnato abbronzato, ma anche ad ombretto dall’effetto sparkle. Nel beauty la sfumatura marrone dalle summer vibes prediletta è senza dubbio il bronzo o un marrone che tende a schiarirsi verso il rosso.

– Il marrone a suo modo è una nuance basic, un’alternativa al bianco e al nero: avere quindi una camicia o un pantalone marrone è una risorsa in più nel nostro guardaroba che potrà tornarci utile per realizzare look da ufficio o anche outfit dal sapore wilde. Indispensabili per la loro versatilità i sandali in marrone, anche nelle varianti senape o cammello: un salva look irrinunciabile.

– Ma se volete andare oltre il minimal, mai come quest’anno il marrone rivive nell’animalier, fantasia esplosiva che conquista il beachwear quanto l’abbigliamento pret a porter. Che si tratti quindi di un abito, di un accessorio o di un costume da bagno, l’animalier in marrone nella sua versione iconica è un must have dell’estate 2022.

Come abbinare il marrone: dagli outfit classici e formali agli accostamenti originali

Scoprirete che la nuance della terra può regalarvi tantissime sorprese. Basti pensare a come le maison abbiano deciso di andare oltre i classici accostamenti che spettano a questo colore: bianco, nero, colori complementari come oro, bronzo, senape, giallo, sono una certezza assoluta che possono regalarci outfit che dinanzi agli accostamenti più estrosi di quest’estate 2022 risultano quasi formali.

Perfetti però in occasione di eventi che richiedano una certa eleganza o per un office look. In questo caso naturalmente anche il trucco sarà rigoroso e senza colpi di colore inaspettati. Ma muovendoci parsimoniosamente sperimentiamo con questa nuance, affiancandola all’azzurro, una combo estiva e avventurosa, all’arancio, a agli audacissimi fucsia e viola. Ne resterete vivacemente sorprese!

