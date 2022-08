Il costume da bagno scopre una seconda vita casual: ecco come e quando indossarlo non solo in spiaggia

L’estate del 2022 riscrive le regole del bikini, riportandoci indietro nel tempo quando nei video delle popstar lo vedevamo abbinato ai pantaloni cargo in denim – vivide ancora le immagini di Christina Aguilera nel video di Dirty nei quali c’era già qualche indizio dei pantaloni sexy alla Mugler del momento – ma anche di Britney Spears. Il costume da bagno quest’anno ha ufficialmente una nuova vita insomma, pensato per essere indossato non solo al mare ma anche in città, come ci ha ricordato Elodie alle porte dell’estate nel video di Tribale.

Bikini estate 2022: quali modelli indossare in città e come abbinarli

Le celebrity insomma hanno rispolverato una tendenza apparsa per questa stagione sulle passerelle di Jacquemus, Bluemarine e Dolce e Gabbana. Protagonista non è solo slip che lascia intravedere laccetti o elastici grazie ai pantaloni a vita bassa dall’effetto inguinale, ma anche il reggiseno del costume da bagno da indossarsi quindi esattamente come un crop top. Indossare quindi i due pezzi in città o il costume intero che si trasforma così in un body è possibile, come mostrano anche le ultime tendenze del fast fashion.

Se il crop top potrebbe farvi sentire più a vostro agio essendo un top reggiseno come la gran parte dei crop top sfornati dalle collezioni nell’ultimo anno, il bikini a triangolo va indossato con strategia: in città ad esempio è perfetto con una camicetta o un cardigan, richiamando così quel look sexy che lascia intravedere il reggiseno, perfetto per un look serale in compagnia magari in discoteca o in occasione di un party.

Costume da bagno in città: look da diva del pop come Elodie e Dua Lipa

Occhio naturalmente ad abbandonarsi a questa tendenza con strategia, perché occasione e contesto sono importanti. Il bikini o la swimsuit può diventare un look da giorno o da sera più audace sono se siamo in location di vacanza, in città meglio sempre sceglierlo di giorno per esempio per una giornata al parco ma optando sempre per una camicia trasparente o bianca da lasciare un po’ sbottonata e un pantalone a vita alta. Il contesto quindi è una giornata all’insegna del relax e del tempo libero.

Il bikini look di Elodie, decisamente più sexy, è da optare per indossare il costume non solo al mare ma in un contesto di vacanza: scegliere un bikini da indossare la sera, soprattutto in occasione di un evento o di un party sulla spiaggia sotto le stelle è fresco e super cool. La combo pantaloni cargo + bikini è senza dubbio la più amata, scelta anche da Dua Lipa che per un look serale ha impreziosito il triangolo con una spilla.

