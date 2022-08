Costumi da bagno romantici, sognanti e solari: così Gigi Hadid e Francesca Aiello raccontano l’estate californiana

Indossare un costume da bagno è libertà, avventura e relax: questo è lo spirito che ha dato vita alla prima capsule collection beachwear realizzata dalla top model Gigi Hadid, che firma la sua prima linea d’abbigliamento, un punto d’arrivo che prima o poi tocca a tutte le top model. Dietro questo progetto però c’è anche tanta complicità, amicizia e girl power perché nasce dalla sua solida amicizia con Francesca Aiello, fondatrice di Frankies Bikini. L’idea delle due amiche fashion addicted è stato realizzare una capsule che raccontasse l’estate della ragazze californiane, tra spiagge immense e soleggiate, tavole da surf e vento che scompiglia i capelli.

Frankies Bikinis e Gigi Hadid: “Una collezione per sentirsi sicure e importanti”

Dietro la capsule collection che Frankies Bikinis ha affidato a Gigi Hadid, riproponendo lo style della top model, c’è il desiderio di invitare le ragazze a scegliere il proprio costume del cuore in una ricca rosa di modelli per sentirsi sicure, spontanee e disinvolte, gli stessi punti di forza di Gigi.

“La personalità di Gigi è in perfetta sintonia con il modello di “ragazza Frankies” e con ciò che il brand rappresenta, quindi poter collaborare con lei in questo ambito creativo è stato un sogno”, ha spiegato la designer Francesca Aiello, che in questa collezione ha messo anche l’affetto che la lega a Gigi Hadid da lunga data, proponendo quegli stessi modelli di costumi da bagno che hanno segnato la loro giovinezza, da indossare in momenti di evasione e relax.

Non a caso infatti le due hanno scelto di posare insieme per la collezione che prende il nome GigixFrankies: gli scenari che raccontano la capsule non sono solo le spiagge ma anche i luoghi che hanno segnato la loro infanzia, come la campagna californiana dove ancora oggi Gigi e la sorella Bella si rifugiano per staccare.

GigixFrankies: top bikini a triangolo e swimsuit tra fantasie floreali, bucoliche e country

Che la linea di Frankies Bikinis sia unica è chiaro non appena si scorre il feed di Instagram: il design dei costumi infatti è molto delicato e romantico, dal tocco country e bucolico: ruches, volant e fiocchetti sono i dettagli che in particolare caratterizzano in maniera unica i pezzi della collezione realizzata da Gigi che ha convinto anche Hailey Bieber. La top model ha scelto infatti un modello floreale in giallo con top a reggiseno, il bond top, che ricorda il modello iconico indossato da Ursula Address in 007 Licenza di Uccidere.

Bikini a triangolo, top crop bikini, tankini, i modelli della capsule sono diversi e un punto di forza sono gli slip, dal taglio sgambato ma morbido grazie alle ruches. Non mancano però anche le swimsuit, così belle che è un peccato indossarle solo in spiaggia ed infatti uno dei modelli a mò di corsetto, altro taglio caratteristico dei costumi interi di questa collezione, è stato indossato da Gigi con un paio di pantaloni a vita bassa e camicia cut out. Un look estivo da sera da rubare qui ed ora!

