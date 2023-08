Dopo la fine dell’edizione classica estiva, inizia il tormentone in vista di Temptation Island Winter. Sembra che ci saranno volti noti…

Il grande ritorno di Temptation Island 2023 è stato solo l’inizio. Infatti, sebbene l’edizione estiva sia finita solamente da pochi giorni (considerando la messa in onda dell’ultima puntata), si parla già dell’edizione Winter, ovvero quella invernale. Le indiscrezioni su format e partecipanti sono già parecchie. Sembra che possano esserci “coppie vip“…

Temptation Island Winter: volti noti nel cast?

Filippo Bisciglia

Non solo i rumors sulla possibile nuova conduzione dell’edizione invernale del programma di Canale 5. Adesso tra i media e i social, in tanti stanno iniziando ad ipotizzare come sarà questa prima stagione Winter della trasmissione.

Nessuno degli addetti ai lavori si è ancora sbilanciato sull’argomento. Non ci sono, infatti, al momento dichiarazioni da parte di Maria De Filippi, Filippo Bisciglia o Raffaella Mennoia sul tema, ma qualche esperto di gossip si è mosso in tal senso.

In particolare su Instagram, Amedeo Venza ha scritto in una storia: “Temptation Island è appena terminato, ma la grande macchina di questo programma non si ferma e tra qualche settimana ripartono i casting dell’edizione invernale! Si vocifera che dovrebbero essere anche nomi famigliari al pubblico di Canale 5!“.

Insomma, sebbene non sia chiaro se i volti noti saranno delle coppie vip o semplicemente personaggi conosciuti tra tentatori e concorrenti, sicuramente l’attesa per sapere nuovi dettagli sulla trasmissione sta iniziando a salire.

Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro…

Di seguito anche un post Instagram del programma al termine della stagione estiva 2023: