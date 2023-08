Chi ha raccolto il numero maggiore di ascolti nella serata di mercoledì 2 agosto? Vediamo i numeri.

Iniziano a diminuire i dati degli ascolti televisivi e nella serata di ieri il primo posto per numero di telespettatori raccolti è il film di Rai 1 Tra le onde delle Hawaii. Subito dopo la serie tv mandata in onda su Canale 5 ha registrato numeri in calo rispetto alla settimana precedente. Vediamo nel dettaglio i dati auditel.

Logo Rai

Sul podio: ‘Tra le onde delle Hawaii’ al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti nella serata di mercoledì 2 agosto troviamo il film mandato in onda da Rai 1 Tra le onde delle Hawaii che ha registrato 1.918.000 spettatori pari al 13,8% di share. Su Canale 5 la fiction Signora Volpe ha intrattenuto 1.257.000 telespettatori pari ad uno share del 9,3%.

In ultima posizione su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto uno share dell’8,1% con 1.179.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo Rete 4 con Zona Bianca che è stata vista da 842.000 spettatori pari a uno share del 7,5%. Nel secolo breve – 1948: Berlino e l’inizio della Guerra Fredda mandato in onda su Rai 3 è stato seguito da 795.000 telespettatori con uno share del 5,7%.

Su La 7 L’uomo della pioggia ottiene il 5,1% di share e 623.000 spettatori. Freedom Summer alla conduzione di Roberto Giacobbo su Italia 1 invece ha raccolto 623.000 spettatori pari al 5,3% di share. Infine canale Nove con Per un pugno di dollari ha registrato 402.000 spettatori e uno share del 3% e Tv 8 con Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 364.000 spettatori e uno share del 3,1%.