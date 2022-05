A un anno esatto dalla morte, su Rai 1 va in onda il documentario su Franco Battiato: Il coraggio di essere Franco.

Il 18 maggio 2021, all’età di 76 anni, è morto nella sua casa a Milo, in provincia di Catania, uno dei più grandi e amati cantautori italiani: Franco Battiato. A un anno esatto dalla morte, mercoledì 18 maggio 2022 su Rai 1 va in onda il documentario Il coraggio di essere Franco, dedicato proprio alla vita e alla carriera del musicista. Il documentario è stato scritto e diretto da Angelo Bozzolini ed è stato prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari.

Il coraggio di essere Franco: su Rai 1 il documentario su Franco Battiato

Come riporta Soundblog.it, il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi, ha così commentato la realizzazione di Il coraggio di essere Franco:

“Siamo felici di poter raccogliere la sfida di proporre un documentario per la prima serata di Rai 1, grazie a questo progetto così riuscito e così esauriente e approfondito nel tratteggio del percorso umano e artistico del compianto Franco Battiato. Il docufilm è arricchito dalla partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi che racconta, commenta e accompagna lo spettatore in un viaggio mai banale e pieno di emozioni, suoni, colori e riflession”.

Franco Battiato

Il documentario fornisce anche un racconto intimo di Franco Battiato grazie al materiale fornito dalla famiglia e il racconto della nipote, Cristina Battiato. La voce narrante è quella di Alessandro Preziosi.

Dove vedere Il coraggio di essere Franco in streaming?

Come detto in precedenza, Il coraggio di essere Franco è trasmesso mercoledì 18 maggio in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, su Rai 1. Ma dove vedere il documentario su Franco Battiato in streaming? Chi non lo potesse vedere in TV, può guardare in diretta la puntata sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile vedere anche nei prossimi giorni in streaming Il coraggio di essere Franco.

