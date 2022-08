Ecco le location di Per un pugno di dollari, uno dei capolavori di Sergio Leone con Clint Eastwood e le musiche di Ennio Morricone.

“Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto”. Anche chi non ha mai visto Per un pugno di dollari conosce questa celebre frase, diventata un simbolo del capolavoro diretto da Sergio Leone che ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche nel 1965 ed è stato anche il primo spaghetti-western ad essere proiettato pure nei cinema degli Stati Uniti. Vediamo ora quali sono le location nelle quali Sergio Leone ha girato il suo capolavoro.

Per un pugno di dollari: le location del film

Per un pugno di dollari è ambientato in una cittadina, San Miguel, che si trova al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. In realtà il film è stato girato prevalente in Spagna, nel deserto dell’Almerìa, nei pressi della cittadina di Tabernas.

CLINT EASTWOOD

Una piccola parte di Per un pugno di dollari è stata girata anche in Italia, tra gli studi di Cinecittà a Roma e alcune location della Sardegna. Un’altra parte del celebre spaghetti-western è stata invece girata negli Stati Uniti, in California.

Per un pugno di dollari: il cast del film

Come è noto, il protagonista principale di Per un pugno di dollari, il pistolero solitario Joe, è interpretato da Clint Estewood. Il suo antagonista, Ramon Rojo, è invece impersonato da un altro attore iconico del cinema di Sergio Leone: Gian Maria Volontè.

Nel cast del film ci sono poi Marianne Koch, W. Lukschy, Sieghardt Rupp, Joe Edgar, Antonio Prieto, José Calvo, Margherita Lozano, Benny Reeves, Richard Stuyyvesant, Carol Brown, Daniel Martin, Raf Baldassarre e Aldo Sambrelli.

La colonna sonora del film, così come per molte altre opere di Sergio Leone, è stata firmata da Ennio Morricone.

