Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix ad agosto 2023: c’è grande attesa per il live action di One Piece.

E’ la serie TV live action One Piece la grande novità di Netflix per quel che riguarda le uscite del mese di agosto 2023. Come sempre sono tante le novità per gli abbonati alla piattaforma streaming, sia per quel che riguarda i film che per quel che riguarda le serie TV. Vediamo allora quali sono tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix ad agosto 2023.

Netflix: i film in uscita ad agosto 2023

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di agosto del 2023:

Guardare film e serie TV

1 agosto

Hercules – Le leggenda ha inizio

Il giro del mondo in 80 giorni

Le comiche 2

Madame Bovary

Paprika – Sognando un sogno (Film Anime)

Pelé

Redemption Day

Total Recall – Atto di forza

2 agosto

Operazione Soulcatcher

3 agosto

Testa a testa – Head to head

Zom 100 – Bucket List of the Dead

4 agosto

Rogue

Veerappan – l’uomo più ricercato dell’India

8 agosto

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh parte 2 (Film Anime)

9 agosto

L’assistente della star

10 agosto

Home for Rent

Marry My Dead Body

11 agosto

Down for Love

Heart of Stone

12 agosto

Cut Throat City

14 agosto

L’uomo nel buio – Man in The Dark

15 agosto

Eye of the Storm

16 agosto

Raw – Una Cruda Verità

17 agosto

Gostbusters Legacy

18 agosto

Altri dieci giorni tra bene e male

The Monkey King

25 agosto

Lift

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah

31 agosto

Choose Love

Netflix: le serie TV in uscita ad agosto 2023

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di agosto del 2023:

1 agosto

Paso adelante

Untold: Jake Paul (Documentario)

2 agosto

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo (Documentario)

Poisoned: il pericolo nel piatto (Documentario)

3 agosto

The Lincoln Lawyer, Stagione 2 parte 2

Choona

Heartstopper, Stagione 2

Le ultime ore di Mario Biondo (Docuserie)

4 agosto

Fascino fatale, volume 2

Nailed It!: la grande sfida (Reality)

8 agosto

Zombieverso (Reality)

Untold: Johnny Football (Documentario)

10 agosto

Mech Cadets

Painkiller

15 agosto

Untold: Lo scandalo doping nella Bay Area (Documentario)

16 agosto

Jodie, il prescelto

Depp contro Heard (Docuserie)

La famiglia Fury (Reality)

17 agosto

Mio papà a caccia di alieni, Stagione 2 (Serie TV KIds)

La casa delle bambole di Gabby, Stagione 8 (Serie TV Kids)

The Upshaws

18 agosto

Mask Girl

22 agosto

LightHouse (Talk Show)

Ragnarock, Stagione 3

24 Agosto

Palomino

Baki Hanma, Stagione 2 parte 2 (Serie Anime)

31 agosto

One Piece, Serie live action