Quale programma ha conquistato il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 1 agosto? Ecco i dati.

Nella serata di martedì 1 agosto i palinsesti televisivi hanno offerto film, serie televisive e musica con l’ultima puntata di Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. In parte le reti che offrono per lo più repliche, in parte la bella stagione che spinge ad uscire e stare all’aperto, i dati televisivi iniziano a scendere. Vediamo nel dettaglio i dati auditel.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Sul podio: ‘Padre Pio’ al primo posto

Nella serata di martedì 1 agosto al primo posto per numero di ascolti troviamo il film Padre Pio con Sergio Castellino, in onda su Canale 5, che ha registrato 1.280.000 spettatori pari a uno share del 12,1%. Subito dopo su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live alla conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha intrattenuto 1.270.000 spettatori con uno share dell’11,7%. Infine su Rai 1 troviamo gli ultimi episodi sella serie tv Hotel Portofino che hanno ottenuto uno share del 9,8% con 926.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo su Rai 2 Notti in bianco, baci a colazione che ha registrato 761.000 spettatori pari a una share del 5,5%. Su La 7 In Onda estate – Prima serata ha interessato 651.000 spettatori con uno share del 4,7%.

Filorosso mandato in onda su Rai 3 ha intrattenuto 570.000 spettatori con uno share del 4,6%. East New York su Rete 4 ha registrato 561.000 spettatori pari al 4,1% di share. Su canale Nove il film Torno indietro e cambio vita ha ottenuto uno share del 2,4% con 328.000 spettatori. Infine su TV 8 Balla coi lupi ha totalizzato 328.000 spettatori e uno share del 2,4%.