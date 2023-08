Ecco quali sono le location di Notti in bianco, baci a colazione: il film diretto da Francesco Madelli con Alessio Vassallo e Ilaria Spada.

Notti in bianco, baci a colazione è una commedia diretta da Francesco Mandelli ed è tratta dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola. Il film ha come protagonista Matteo e Paola, marito e moglie con tre figli: lui è un fumettista, lei una scrittrice. Vivono la loro vita cercando di portare avanti ognuno le proprie carriere ma allo stesso tempo cercando di essere sempre presenti per i figli. Un giorno però a rompere la quotidianità della loro vita arriva Sara, una vecchia amica di Matteo che gli offre un’importante opportunità lavorativa, un’offerta a cui è davvero difficile dire di no. Vediamo ora quali sono le location di Notti in bianco, baci a colazione.

Notti in bianco, baci a colazione: le location del film

La location principale di Notti in bianco, baci a colazione è la casa immersa nel verde nella quale vivono Matteo e Paola insieme ai loro figli: la casa si trova sul lago di Bracciano, all’ombra del castello Odescalchi.

Alessio Vassallo

Tra le location del film troviamo poi l’agriturismo Il Casale sul fiume Trejo, la strada delle Piane di Campagnano di Roma e, ovviamente anche Roma. Nella Capitale si possono riconoscere facilmente alcune location come la terrazza del Pincio o Villa Borghese.

Notti in bianco, baci a colazione: il cast del film

I due protagonisti principali di Notti in bianco, baci a colazione, sono Alessio Vassallo e Ilaria Spada, che interpretano i due personaggi chiave della commedia: il fumettista Matteo Bussola e la scrittrice Paola Barbato. A vestire in panni di Sara, l’amica di lunga data di Matteo che si presenta con un’importante proposta di lavoro, è Tess Masazza.

Nel cast di Notti in bianco, baci a colazione, troviamo poi anche Giordano De Plano, Niccolò Senni, Enzo Garinei, Francesco Mandelli (che oltre a essere il regista del film recita anche in una parte), Michael Ounsa, Daniela Amato, Claudia Guidi, Priscilla Pagliaricci, Agnese Maselli, Aurora Menenti e Ambra Belmonte.