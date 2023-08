Ecco quali sono le location di Padre Pio, il film per la TV sul Santo di Pietrelcina interpretato da Sergio Castellitto.

Per i fedeli Padre Pio (in realtà sarebbe più corretto chiamarlo San Pio) è sempre stata una figura molto importate. Nel 1999 il frate originario da Pietrelcina è stato beatificato dall’allora Papa Giovanni Paolo II, qualche mese dopo in TV è arrivato il film diretto da Carlo Carlei che racconta la storia, sin dall’infanzia, di quel frate con le stigmati che è diventato santo. Vediamo ora quali sono le location di Padre Pio, il film.

Padre Pio: le location del film con Sergio Castellitto

La location principale che ha ospitato tutte le riprese di Padre Pio è, come è facile immaginare, San Giovanni Rotondo, il comune della provincia di Foggia dove c’è il convento nel quale il futuro santo ha vissuto e che oggi conserva le sue spoglie. San Giovanni Rotondo è ancora oggi una meta per molti fedeli devoti a San Pio.

Sergio Castellitto

La località della Puglia non è però l’unica ad aver ospitato le riprese di Padre Pio: il film diretto da Carlo Carlei è stato infatti girato anche nel Lazio, per la precisione a Nepi e a Oriolo Romano, entrambi comuni che si trovano nella provincia di Viterbo.

Padre Pio: il cast del film

Ad avere l’onere e l’onore di interpretare il ruolo di Padre Pio nell’omonimo film è Sergio Castellitto. L’attore romano in precedenza aveva impersonato anche un altro celebre religioso: Don Lorenzo Milani, nella miniserie Don Milani il priore di Barbiana. Tra i personaggi di cui ha vestito i panni nella sua carriera ci sono anche Fausto Coppi, Enzo Ferrari, Aldo Moro e il magistrato Rocco Chinnici.

Nel cast di Padre Pio troviamo poi un giovane Elio Germano, che interpreta Padre Pio da ragazzo, ma anche Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino, Andrea Buscemi, Lorenza Indovina, Jurgen Prochnov, Tosca D’Aquino e Loris Pazienza, che è Padre Pio da bambino.