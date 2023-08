Nuove indiscrezioni sui divieti e le imposizioni di Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello. L’ultima regola è per i fan.

La rivoluzione per il Grande Fratello è iniziata. La nuova edizione del reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista sta già facendo molto parlare. Ora che di più con una possibile novità introdotta nel regolamento e voluta direttamente da Pier Silvio Berlusconi che ha intenzione di cambiare decisamente faccia al programma.

Grande Fratello, l’indiscrezione sulla regola per i fan

Alfonso Signorini

Meno trash e più verità al servizio del pubblico. Questa la linea dettata e voluta dai vertici Mediaset per i nuovi programmi della rete e, in questo caso, per il Grande Fratello la cui prossima edizione sarà un mix tra volti noti e personaggi non famosi.

Su programma stanno continuando ad arrivare diverse indiscrezioni e l’ultima riguarda il regolamento. Ci sarebbe, infatti, una importante novità svelata dal blogger e autore tv Gianluca Paganotti tramite la pagina Mondo Tv 24.

Di cosa si tratta? Per evitare il proliferare di battaglie mediatiche via social, i vertici dell’azienda minacciano la squalifica del concorrente, qualora la sua fandom si riveli aggressiva. “Questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti. Attenzione alle pagine ‘fans’ che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica ferro loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”.

Insomma, niente più battaglie come capitato nella passata edizione tra gli Oriele, i Donnalisi e altre “fazioni”. Il rischio, quindi, è che se i fan e telespettatori dovessero superare certi limiti, a pagarne le conseguenze sarebbero i concorrenti.

I gieffini, inoltre, dovranno stare molto attenti anche ai loro atteggiamenti nella Casa. Stando sempre alle indiscrezioni, chi mostrerà atteggiamenti atti ad innescare una lite verrà squalificato senza passare nemmeno dallo studio di Signorini e precludendosi l’opportunità delle due interviste concesse dall’azienda.

Di seguito, invece, il recente annuncio ufficiale anche con un post Instagram sulla nuova opinionista del reality: