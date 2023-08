Nel 2000 è uscito il film, diviso in due parti, Padre Pio: a Sergio Castellitto l’onere e l’onore di interpretare il ruolo del Santo di Pietrelcina.

Nel 1999 Padre Pio è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II, circa un anno dopo, nel 2000, la storia del frate di Pietrelcina è arrivata in televisione grazie a un film diretto da Carlo Carlei andato in onda sulle reti Mediaset in due serate. Il titolo della pellicola è proprio Padre Pio e racconta la storia del futuro santo dall’infanzia fino alla notte del 23 settembre 1968, quella della sua morte. Vediamo ora insieme tutto ciò che c’è da sapere riguardo a questo film.

Padre Pio: il cast del film

Ad avere l’onere e l’onore di interpretare il ruolo di Padre Pio nell’omonimo film è Sergio Castellitto. L’attore romano in precedenza aveva impersonato anche un altro celebre religioso: Don Lorenzo Milani, nella miniserie Don Milani il priore di Barbiana. Tra i personaggi di cui ha vestito i panni nella sua carriera ci sono anche Fausto Coppi, Enzo Ferrari, Aldo Moro e il magistrato Rocco Chinnici.

Sergio Castellitto

Nel cast di Padre Pio troviamo poi un giovane Elio Germano, che interpreta Padre Pio da ragazzo, ma anche Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino, Andrea Buscemi, Lorenza Indovina, Jurgen Prochnov, Tosca D’Aquino e Loris Pazienza, che è Padre Pio da bambino.

Padre Pio: la trama del film

Il film diretto da Carlo Carlei inizia la notte del 22 settembre 1968, quando Padre Pio riceve un Visitatore apostolico tedesco. Il frate decide di raccontare tutta la sua vita, da quando aveva 8 anni, al visitatore: è così che tramite i flashback viene ricostruita la vita del Santo di Pietrelcina.

Il film si conclude poi con la beatificazione di Padre Pio da parte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta trentuno anni dopo la morte del religioso pugliese.