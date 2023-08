Martedì 1 agosto va in onda la quinta e ultima puntata di Battiti Live 2023, vediamo ora qual è l’ordine in cui si esibiscono i vari cantanti.

Ultimo appuntamento dell’anno con Battiti Live 2023, la trasmissione musicale dell’estate di Italia 1. L’appuntamento è come sempre a partire dalle ore 21.25 con tanti artisti che si esibiscono dal palco di Gallipoli (ricordiamo però che tutte le puntate sono registrate e vanno in onda diverse settimane dopo la messa in onda televisiva). A condurre l’evento, come sempre, sono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, affiancati come sempre da Mariasole Pollio. Vediamo allora quali tutti i cantanti che potremo vedere esibirsi nel corso della puntata di questa sera di Battiti Live 2023.

Battiti Live 2023: la scaletta della quinta puntata

Vediamo ora quali sono i vari cantanti nella quinta e ultima puntata di Battiti Live 2023 (ma nell’elenco che segue non sono in ordine di apparizione sul palco). In totale sono 23 gli artisti protagonisti di questa ultima puntata.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Luigi Strangis

Matteo Romano

Tananai

Bob Sinclar con Quinze

Fred De Palma

Ana Mena

Baby K

Matteo Paolillo

Fedez

Annalisa

Rhove

Paolo e Chiara

Aka 7even

Gabry Ponte

Shade

Federica Carta

Diodato

Alfa

Dara

Lolita

Valentina Parisse

Ramona Flowers

Piccolo G

Battiti Live 2023: le date e le città

Come detto in precedenza, le cinque serate di Battiti Live 2023 non vengano trasmesse in diretta, le esibizioni sono infatti tutte registrate e ogni settimane su Italia 1 va in onda una nuova puntata. Vediamo ora quali sono le date esatte dei concerti e della programmazione televisiva.

Mercoledì 21 giugno 2023 a Bari la prima puntata, in onda martedì 4 luglio su Italia 1.

Sabato 24 giugno 2023 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 11 luglio su Italia 1.

Domenica 25 giugno 2023 a Bari la terza puntata, in onda martedì 18 luglio su Italia 1.

Venerdì 7 luglio 2023 a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 25 luglio su Italia 1.

Domenica 9 luglio 2022 a Gallipoli la quinta puntata, in onda martedì 1agosto su Italia 1.