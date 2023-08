Nella serata di lunedì 31 luglio chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti? Ecco i dati auditel.

Nella serata di lunedì 31 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island condotto dell’amato Filippo Bisciglia. Anche quest’anno il viaggio nei sentimenti più famoso d’Italia ha conquistato milioni di italiani e si è posizionato al primo posto per numero di ascolti per tutti i lunedì in cui è andato in onda. Vediamo nel dettaglio i dati.

Filippo Bisciglia

Sul podio: Temptation Island si riconferma al primo posto

Al primo posto per l’ennesimo lunedì troviamo l’ultimo appuntamento con Temptation Island su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti più famoso d’Italia alla conduzione di Filippo Bisciglia ha raccolto 3.559.000 telespettatori pari ad uno share del 28,1%. Subito dopo con 2.712.000 spettatori e uno share del 17,4% troviamo Rai 1 con la fiction Il giovane Montalbano.

Su Rai 3 invece la puntata di Report Estate ha registrato 856.000 spettatori pari a uno share del 5,3%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Rete 4 con Nico ha registrato uno share del 4,4% con 662.000 telespettatori. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha invece ottenuto uno share del 4,7% con 607.000 spettatori. La serie tv Che Todd ci aiuti mandata in onda su Rai 2 ha intrattenuto 459.000 spettatori pari a uno share del 3,1%.

Lo show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers mandato in onda su canale Nove, Only Fun – Comico Show, ha registrato 452.000 spettatori e uno share del 2,9%. Infine su La 7 il film Il giovane Hitler ha ottenuto uno share del 2,7% e 338.000 spettatori mentre su TV 8 Gomorra ha registrato 200.000 telespettatori e uno share dell’1,3%.