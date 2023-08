Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video ad agosto 2023: come sempre il catalogo si arricchisce con tante novità.

Ha come titolo Ascolta i fiori dimenticati ed è una delle serie TV più attese su Amazon Prime video del 2023. Gli episodi dello show originale Amazon sono disponibili sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 3 agosto. Ma Ascolta i fiori dimenticati non è l’unica novità sulla piattaforma on demand per questo mese: come sempre sono tante le novità, sia per quel che riguarda i film che le serie Tv. Vediamo ora quali sono tutte le uscite di agosto 2023 su Amazon Prime Video, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film.

Amazon Prime Video: i film in uscita ad agosto 2023

Ecco i film in uscita ad agosto 2023 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

1 agosto

LEGO Batman – Il film

Catwoman

3 agosto

Venom – La furia di Carnage

6 agosto

La primavera della mia vita

7 agosto

Bandit

15 agosto

A Star Is Born

Interstellar

Cosa voglio di più

18 agosto

Ma cosa ci dice il cervello

19 agosto

Il tuttofare

20 agosto

Till: Il coraggio di una madre

24 agosto

Rosso, bianco e sangue blu

Operazione Kandahar

28 agosto

Belfast

31 agosto

Gli attassati

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita ad agosto 2023

Ecco le serie TV in uscita ad agosto 2023 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

1 agosto

Be Cool, Scooby-Dos! (stagione 1)

Baby Looney Tunes (stagione 2)

4 agosto

Ascolta i fiori dimenticati (stagione 1, serie TV originale Amazon Prime Video)

11 agosto

Cruel Summer (stagione 2)

18 agosto

Harlan Coben’s Shelter (stagione 1)

31 agosto

Fairy Tail (stagioni 1 e 2)