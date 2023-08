Chi ha totalizzato il maggior numero di ascolti nella serata di giovedì 3 agosto? Ecco i numeri.

Nella serata di giovedì 3 agosto Alberto Angela alla conduzione di Noos – L’avventura della conoscenza si riconferma al primo posto per numero di ascolti battendo lo show (in replica) di Michelle Hunziker, Michelle impossible e friends. Vediamo nel dettaglio i numeri totalizzati dalle diverse reti televisive!

Alberto Angela

Sul podio: Alberto Angela al primo posto

Anche per questo giovedì Alberto Angela si riconferma al primo posto per numero di ascolti televisivi. Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1 totalizza 1.970.000 telespettatori e uno share del 15,1%. Subito dopo troviamo la replica dello show di Michelle Hunziker su Canale 5, Michelle impossible e friends che ha registrato 1.414.000 telespettatori e uno share del 13%. In ultima posizione sul podio abbiamo invece su Italia 1 Chicago Fire con 1.055.000 spettatori e uno share del 7,4%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 Il coraggio di essere Franco, docu-fillm su Franco Battiato, ha raccolto 760.000 spettatori pari a uno share del 5,4%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 con la nuova stagione ha totalizzato 740.000 spettatori e uno share del 5,4%. Su La 7 invece In onda estate ha registrato uno share del 4,8% con 673.000 spettatori.

Deja-vu – Corsa contro il tempo su Rete 4 totalizza 640.000 spettatori e uno share del 5,1%. In ultime posizioni troviamo su canale Nove La leggenda di Zorro con 401.000 spettatori e uno share del 3,2% e su Tv 8 The Core con 276.000 spettatori e il 2,2% di share.