Ecco quali sono le location di La ragazza e l’ufficiale, la serie Tv di Canale 5 ambientata durate la prima guerra mondiale.

Venerdì 9 giugno su Canale 5 va in onda la prima puntata di La ragazza e l’ufficiale, una novità assoluta nel palinsesto televisivo italiano. Si tratta di una serie TV in costume ambientata negli anni della Prima guerra mondiale ed è tratto da una storia vera che è stata raccontata nei romanzi della scrittrice turca Nermin Bezmen. “Ho collaborato con gli sceneggiatori, fornendo dettagli essenziali sulla psicologia dei personaggi e aspetti non contenuti nei libri. Ho anche mostrato loro foto, lettere e cimeli” ha spiegato la scrittrice.

La ragazza e l’ufficiale: la storia vera e la trama

Il protagonista principale di La ragazza e l’ufficiale è il luogotenente Kurt Seyt che, durante un ballo, conosce la figlia di una nobile famiglia russa di nome Sura. Tra i due scoppia immediatamente l’amore.

Kurt Seyt rimane ferito in battaglia e torna per questo a San Pietroburgo proprio quando scoppia la rivoluzione bolscevica. In quanto militare dell’esercito dello Zar, Kurt non è al sicuro e non lo è neppure Sura. I due decidono allora di scappare, di attraversare la Russia per raggiungere la Turchia.

La ragazza e l’ufficiale: le location del film

La ragazza e l’ufficiale è stato girato in tre nazioni differenti: la Russia, l’Ucraina e la Turchia. La parte iniziale della serie TV è stata girate sulle montagne di Kartepe, in Turchia. Tra le location più suggestive ci sono quelle di San Pietroburgo, dove si può anche facilmente riconoscere la splendida Piazza del Palazzo.

Le scene ambientate sulla barca nel fiume sono state girate su un’imbarcazione sul fiume Neva. La scena del ballo dove i due protagonisti si incontrano per la prima volta e si innamorano sono invece state girate al teatro Aleksandrinskij.

Riproduzione riservata © 2023 - DG