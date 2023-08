Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ascolta i fiori dimenticati, la serie TV di Amazon Prime Video disponibile dal 4 agosto 2023.

Nel catalogo di Amazon Prime Video sono disponibili anche molte serie TV originali, tra queste c’è Ascolta i fiori dimenticati. Gli episodi della prima attesissima stagione sono in totale sette. Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questo show originale targato Amazon Prime Video.

Ascolta i fiori dimenticati: uscita della serie TV

Come detto in precedenza, la prima stagione di Ascolta i fiori dimenticati è formata da sette diversi episodi che non escono però tutti su Amazon Prime Video con la stessa data. I primi tre episodi sono disponibili a partire da venerdì 4 agosto 2023, per gli altri bisognerà invece ancora aspettare.

Quando usciranno gli altri episodi di Ascolta i fiori dimenticati? Sempre di venerdì ma a cadenza settimanale: l’11 agosto il quarto episodio, il 18 agosto il quinto episodio, il 25 agosto il sesto, l’1 settembre il settimo e ultimo.

Ascolta i fiori dimenticati: anticipazioni e trama della serie TV

Ascolta i fiori dimenticati è tratta dall’omonimo romanzo di Alice Hart (il titolo originale The Lost Flowers of Alice Hart). La protagnsita è Alice, una bambina di nove anni rimasta orfano dopo che i genitori sono morti in un incendio. Cresce quindi con la nonna alla Thornfield flore Farm. Qui Alice cresce ma il suo viaggi nella vita non sarà semplice e spensierato.

Ascolta i fiori dimenticati: il cast della serie TV

A vestire i panni della protagonista principale di Ascolta i fiori dimenticati è Alycia Debnam-Carey, che interpreta appunto Alice Hart. Nel cast del film sono inoltre presenti anche June Hart, Asher Keddie è Sally Morgan, Leah Purcell è Twig North, Frankie Adams è Candy Blue e Alycia Debnam-Carey.