Ecco quali sono le location di Radifreccia: il film diretto da Luciano Ligabue che ha come protagonista principale Stefano Accorsi.

Luciano Ligabue non è solamente uno dei più amati cantanti italiani, è anche uno scrittore e un un regista. Il suo primo film è stato Radiofreccia: uscita nel 1998, ha permesso al cantautore di vincere diversi prestigiosi premi, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il Miglior regista esordiente. La trama ruota intorno alla radio locale Radiofreccia e ai suoi protagonisti, in particolare Ivan Benassi, soprannominato Freccia. Vediamo ora quali sono le location di Radiofreccia.

Radiofreccia: le location del film

Radiofreccia è ambientato in una piccola cittadina della provincia di Reggio Emilia, il cui nome non viene però cita, anche se è facile immaginare che si tratti di Correggio, il comune dove Luciano Ligabue è nato.

Luciano Ligabue

Le riprese del film si sono svolto tra il mese di maggio e quello di luglio 1998. Anche se tutto fa pensare che Radiofreccia sia ambientato a Correggio, i luoghi dove è stato girato sono altri paesi della provincia emiliano. Fra le location del film troviamo Gualtieri, il ponte di barche di Torre d’Oglio, il ponte ferroviario sul torrente Crostolo.

E poi ancora fra le location di Radiofreccia c’è Carpi ma anche Borgo Virgilio, un piccolo paesino della provincia di Mantova.

Radiofreccia: il cast del film di Ligabue

Il protagonista principale di Radiofreccia è Ivan Benassi, soprannominato Freccia, che è interpretato da Stefano Accorsi. Gli altri grandi protagonisti sono i suoi amici: Bruno Iori, impersonato da Luciano Federico, Tito, che è interpretato da Enrico Salimbeni. E poi ancora Boris e Iena, interpretati rispettivamente da Robeto Zibetti e da Alessio Modica.

Nel cast del film ci sono poi anche Francesco Guccini, Serena Grandi, Davide Tavernelli, Cristina Moglia e Patrizia Piccinini.