Tim Summer Hits 2023 sarà visibile in tv e streaming: ecco dove vedere il programma musicale della Rai

Tim Summer Hits è l’appuntamento estivo che per sei serate vedrà alternarsi sul palco artisti che porteranno le loro hit estive. A presentare i vari cantanti sul palco saranno Andrea Delogu e Nek (quest’ultimo sostituisce Stefano De Martino). Dietro le quinte ci saranno gli Autogol che intercetteranno gli ospiti dando vita a siparietti comici, mentre per la Radio su Rai Radio2 la voce sarà quella di Diletta Parlangeli. Tre le puntate registrare a Roma (nella cornice di Piazza del Popolo) a, altrettante a Rimini. Ecco dove vedere il Tim Summer Hits in tv e in streaming.

Summer Hits: dove vederlo in tv

Sarà la Rai a trasmettere Tim Summer Hits, il programma musicale in cui gli artisti presentano i loro tormentoni estivi, sulla scia di quello che per anni è stato l’appuntamento per eccellenza dell’estate, il Festivalbar.

Il programma sarà in onda su Rai 2, ogni domenica a partire da sabato 25 giugno. Si potrà anche vedere in streaming su Rai Play, attraverso smart tv, smartphone, tablet o computer. Le puntate rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Rai Play on demand.

Angelina Mango

Gli artisti sul palco al Summer Hits

Ecco chi si esibirà sul palco del Summer Hits: qualcuno è reduce dal successo di Amici, come Angelina, altri arrivano sulla scia di quanto visto a Sanremo, come Marco Mengoni e Tananai, che si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto.

Gli artisti saranno: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce e Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara.