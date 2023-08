Ecco quali sono le location di In viaggio con papà, il film diretto e interpretato da Alberto Sordi e con Carlo Verdone co-protagonista.

Alberto Sordi e Carlo Verdone sono, senza ombra di dubbio, due degli attori romani più amati di sempre. Ma non solo nella Capitale, sono apprezzatissimi in tutta Italia. Nel 1982 hanno recitato uno al fianco dell’altro in In viaggio con papà, film diretto proprio dall’indimenticabile e indimenticata Alberto Sordi che ha avuto un grande successo, tanto da essere il quinto maggiore incassi nelle sale cinematografiche italiane nella stagione 1982/83. Vediamo ora quali sono le location di In viaggio con papà.

In viaggio con papà: le location del film

Come anche il titolo del film lascia immaginare In viaggio con papà è una sorta di road movie che parte da Roma e termina in Corsica. E proprio nella Capitale troviamo le prime location del film: la casa dove abita Armando D’Ambrosi è in Piazza Mincio, il ponte dove Cristiano distribuisce i volantini è invece Ponte Sisto.

Carlo Verdone

Nel corso del film i due protagonisti attraverso poi diverse località della Toscana: scene del film sono state girate presso la spiaggia di Cala di Forno a Magliano in Toscana, poi a Orbetello (dove c’è la villa della madre di Cristiano).

Si può inoltre riconoscere il Monte Argentario mentre il porto dove è attaccato lo yacht di Soraya si trova a Castiglione della Pescaia.

In viaggio con papà: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di In viaggio con papà che vestono rispettivamente i panni di Armando e Cristiano D’Ambrosi, padre e figlio, sono Alberto Sordi e Carlo Verdone.

Nel cast di questa commedia troviamo poi anche Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Tiziana Pini, Ugo Bologna, Francesca Ventura, Gabriele Torrei, Marin Evelyn Newton, Angela Cardile, Flora Carabella, Angelo Infanti, Orsetta Gregoretti, Paola Rinaldi, Ivana Milan, Ester Carloni e Victoria Zinny.