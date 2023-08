Ecco qual è la scaletta dei cantanti che vedremo nella puntata di domenica 6 agosto 2023 di Tim Summer Hits.

Nuovo appuntamento con la grande musica dell’estate su Rai 2, domenica 30 luglio 2023 Andrea Delogu e Nek conducono una nuova puntata di Tim Summer Hits, il programma musicale dell’estate dove è possibile vedere alternasi sul palco tutti i principali artisti protagonisti di quest’estate. In realtà non si tratta di una vera e propria nuova puntata ma di un Best Of con le migliori esibizioni che si sono potute vedere nelle scorse settimane. Vediamo allora quali sono i cantanti protagonisti domenica 6 agosto della puntata di Tim Summer Hits 2023 – Best Of.

Tim Summer Hits 2023, i cantanti: la scaletta di domenica 6 agosto

Ecco chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco di Tim Summer Hits 2023 nella puntata in onda domenica 6 agosto 2023 (gli artisti elencati qui di seguito non sono in ordine di apparizione sul palco ma sono riportati nell’elenco che segue in ordine alfabetico).

Achille Lauro, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Ava, Blanco, Bresh, Capo Plaza, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Follya, Giorgia, Guè, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Max Pezzali, Merk & Kremont, Orietta Berti, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Dove vedere Tim Summer Hits 2023 in streaming e in TV

E’ la Rai a trasmettere Tim Summer Hits 2023, il programma musicale in cui gli artisti presentano i loro tormentoni estivi, sulla scia di quello che per anni è stato l’appuntamento per eccellenza dell’estate, il Festivalbar.

Il programma sarà in onda su Rai 2, ogni domenica a partire da quella del 25 giugno. Si potrà anche vedere in streaming su Rai Play, attraverso smart tv, smartphone, tablet o computer. Le puntate rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Rai Play on demand e potranno quindi essere viste in qualsiasi momento, oltre che ovviamente in diretta in contemporanea con la diretta televisiva.