Ecco quali sono le location di Una festa esagerata, la commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.

Dopo aver portato, con successo, in giro per i teatri di tutta Italia la commedia Una festa esagerata, Vincenzo Salemme nel 2018 ha deciso di portarla anche al cinema. Il risultato è stato un film divertente, capace di strappare più di una risata ai suoi spettatori. I protagonisti del film sono i componenti della famiglia Parascandolo: la figlia Mirea sta per compiere 18 anni e in casa si stanno svolgendo i preparativi per organizzare una festa straordinaria, senza badare a spese ma un imprevisto la mette a rischio. Vediamo ora quali sono le location di Una festa esagerata.

Una festa esagerata: le location del film

Una festa esagerata è ambientata a Napoli, la città dove vive la famiglia Parascandolo abita. Il capoluogo di regione della Campania e i paesi della provincia sono anche i luoghi che hanno ospitato tutte le riprese del film.

VINCENZO SALEMME

La scena con cui si apre il film è stata girata sulla spiaggia del porticciolo di Miseno, una frazione di Bacoli. In via Petrarca a Napoli c’è invece il palazzo in cui si svolge quasi tutta la storia raccontata del film. Altre scene del film sono state girate in via Lepanto e in via Diocleziano, sempre a Napoli.

Una festa esagerata: il cast del film

Oltre che regista, Vincenzo Salemme è anche il protagonista principale di Una festa esagerata: è lui a interpretare il ruolo di Gennaro Parascandolo. La moglie Teresa è invece impersonata da Tosca D’Aquino mentre a vestire i panni della figlia Mirea è Mirea Flavia Stellato.

Nel cast del film troviamo anche Iaia Forte, Nando Paone, Francesco Paolantoni, Giovanni Cacioppo, Andrea Di Maria, Antonella Morea, Teresa Del Vecchio e Vincenzo Borrino. In Una festa esagerata comprare anche in un cameo, nei panni di se stesso, anche James Senese.

