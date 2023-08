Chi ha totalizzato il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 6 agosto? Ecco i dati auditel.

Anche per la serata di domenica 6 agosto si riconferma al primo posto per numero di ascolti televisivi la fiction con Vanessa Incontrada Scomparsa su Rai 1 battendo con pochissimo scarto, la fiction su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Vediamo nel dettaglio i numeri registrati dai primi classificati e gli ascolti delle altre reti generaliste.

Vanessa Incontrada

Sul podio: ‘Scomparsa’ al primo posto

Vanessa Incontrada nei panni di Nora Telese nella fiction Scomparsa si aggiudica anche per questa domenica il primo posto per numero di ascolti tv. Rai 1 infatti ha registrato uno share del 12,8% con 1.719.000 spettatori. Al secondo posto, con pochissima differenza, abbiamo Canale 5 con la fiction La ragazza e l’ufficiale che ha raccolto 1.643.000 spettatori e uno share del 13,7%.

In ultima posizione troviamo su Rai 2 il Tim Summer Hits – Best of che ha registrato 1.001.000 spettatori e uno share dell’8%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 FBI – Most Wanted ha interessato 840.000 spettatori con uno share del 6%. La replica de Le ragazze in onda su Rai 3 ha invece ottenuto uno share del 5,2% e 707.000 spettatori. Su Rete 4 Una festa esagerata ha registrato 544.000 spettatori e uno share del 4%.

Su Tv 8 Italia’s Got Talent – Best Of ha interessato 336.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2,6%. Miss Marple su La 7 ha registrato il 2,4% di share e 243.000 telespettatori. Infine sul Nove Little Big Italy ha interessato 272.000 spettatori pari al 2,1% di share.