Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Flashdance, il celebre film con Jennifer Beals.

Flashdance è uno dei film più famosi degli anni ’80. Un vero e proprio cult che, anche a distanza di molti anni, continua a essere visto con piacere ogi volta che è trasmesso in TV. Le scene di ballo della protagonista, Alexandra Owens (interpretata da Jennifer Beals) sono diventate famosissime, tanto che le conoscono anche coloro che non hanno mai visto il film per intero. Altrettanto famosa è la colonna sonora di Flashdance: vediamo allora quali sono tutte le canzoni del film.

Le canzoni di Flashdance: la colonna sonora

Non solo il film, anche l’album di Flashdance quando è uscito ha avuto un enorme successo, tanto da diventare Disco d’Oro in Italia, Francia e Regno Unito, mentre è diventato Disco di Platino in molti altri Paesi come Canada, Germania, Hong Kong, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. La canzone più famosa è Flashdance… What a Feeling, che nel 1983 ha vinto anche il Premio Oscar come Miglior canzone. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Flashdance.

Jennifer Beals

1 – Flashdance… What a Feeling – Irene Cara

2 – He’s a Dream – Shandi

3 – Love Theme from Flashdance – Helen St. John

4 – Manhunt – Karen Kamon

5 – Lady, Lady, Lady – Joe Esposito

6 – Imagination – Laura Branigan

7 – Romeo – Donna Summer

8 – Seduce Me Tonight – Cycle V

9 – I’ll Be Here Where The Heart Is – Kim Carnes

10 – Maniac – Michael Sembello

Flashdance: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Flashdance è Jennifer Beals, che veste i panni di Alexandra Owens. Nel casto del film sono inoltre presenti anche Michael Nouri, Lilia Skala, Sonny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving, Malcolm Danare, Cynthia Rhodes, Philip Bruns, Micole Mercurio, Ron Karabatsos e Belinda Bauer.