Ultime novità per il Grande Fratello: chiuso il cast dei Vip. Ora tutto sui non famosi anche se manca ancora qualcosa…

Siamo ormai vicini alla nuova stagione televisiva e per quanto riguarda Canale 5 e nello specifico il Grande Fratello, pare proprio che sia terminata la fase di selezione per i Vip. Il cast dei personaggi famosi sarebbe stato deciso. Ben diversa, invece, la situazione per i Nip, ovvero i concorrenti sconosciuti. Ecco cosa filtra nelle ultime ore.

Grande Fratello, deciso il cast Vip. Ma per i Nip…

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è pronto a condurre la prossima stagione del GF che sarà un mix tra Vip e Nip. Con lui, come annunciato da qualche settimana, anche Cesara Buonamici, nelle inedite vesti di opinionista. Ma quale è la situazione riguardo ai concorrenti?

Nelle ultime ore si stanno susseguendo diversi rumors secondo cui il cast per i personaggi famosi sarebbero ufficialmente chiusi. Decisi, quindi, tutti i concorrenti della parte Vip per i quali, però, non filtrano nomi confermati.

Diverso, invece, il discorso per i non famosi. Fanpage spiega che secondo le sue fonti, sta continuando la ricerca delle persone comuni da inserire nel reality. La selezione starebbe avvenendo non solo tramite i casting itineranti, ma anche attraverso video con i quali gli aspiranti concorrenti si raccontano e spiegano un po’ della loro vita.

Solo chi verrà scelto dopo questa prima fase potrà accedere alla zoom call. Si tratta di una videochiamata con gli autori a seguito della quale, in caso di esito positivo, l’aspirante concorrente viene convocato per un colloquio in studio a Roma.

Questa fase sarebbe ancora in corso con telefonate di approfondimento con i possibili futuri gieffini che si starebbero effettuando proprio in questi giorni.

Staremo a vedere se a breve arriveranno annunci ufficiali da parte di Mediaset.

Di seguito anche un post Instagram del programma che ha fatto partire il “conto alla rovescia” per la nuova edizione: