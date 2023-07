Paura per una vecchia concorrente di Temptation Island che è stata male fino al ricovero d’urgenza in ospedale. Il racconto.

Qualche tempo fa uno spavento fortissimo per il suo fidanzato Ciavy, ora tocca a lei fare i conti con un altrettanto inatteso guaio di salute. Parliamo di Valeria Liberati, ex volto di Temptation Island, che in queste ore ha raccontato di essere stata obbligata al ricovero d’urgenza alla ricerca di una soluzione ai suoi problemi fisici. La donna, dopo svariate analisi, ha scoperto finalmente cosa ha.

Ex Temptation Island Valeria Liberati in ospedale

“Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4, e ne ho sentite di ogni. Forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del colon, infezione del pancreas e altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al pronto soccorso ci sono molti più medici, a differenza del reparto, quindi ognuno dice la sua. Oggi finalmente sono riusciti a dirmi qualcosa di definitivo, o almeno spero […]”, ha esordito Valeria su Instagram.

Prima di spiegare cosa abbia a livello di salute e cosa l’abbia portata al ricovero, ecco il racconto: “Mi attaccano la flebo per l’antibiotico, dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco. I polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca, faccio un urlo. I medici si precipitano, tolgono subito la flebo, mi attaccano all’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di 6 ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti, se solo ci ripenso mi vengono i brividi”.

Ma cosa è accaduto all’ex volto di Temptation Island? Nel finale della sua spiegazione ecco svelato tutto: “Oggi sarei dovuta tornare a casa, ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere quindi preferiscono tenermi qui. Ho un’infezione nell’intestino. Cosa l’ha causato? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato”.

