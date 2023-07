Ancora tanti rumors su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, anche su quelle che sarebbero le “nuove fiamme”, specie del conduttore…

Dopo l’annuncio della loro separazione Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti piuttosto vicini, tanto da commentare anche le notizie più particolari che li riguardano. Una di queste interessava proprio il conduttore e la sua presunta “nuova fiamma“. Tale news aveva incuriosito anche la sua ex che, senza alcun timore, ha ammesso via social di aver letto con stupore di cosa si trattasse. La scoperta però…

La nuova fiamma di Paolo Bonolis e il commento di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Dopo essersi separati, o per lo meno averlo annunciato, Bonolis e la Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti. I due sono stati visti in vacanza insieme, a cena con amici e, ovviamente, anche impegnati a lavoro. Insomma, nulla, in realtà appare cambiato.

L’unica cosa che pare essere diversa è che i giornali di cronaca rosa ogni tanto stiano provando ad accostarli ad altre persone. In particolare di recente è stato il presentatore ad essere stato messo “in mezzo” con alcuni titoli che facevano riferimento alla “nuova fiamma”.

La Bruganelli ha scherzato mostrando di aver letto tale notizia salvo poi scoprire che la fiamma in questione era… un’auto. “La nuova fiamma di Paolo, dopo Sonia c’è una macchina”, ha commentato proprio l’ex moglie con ironia.

Poi, qualche “scoop” anche su di lei. Riprendendo una foto con l’ex marito, la donna ha scritto su Instagram: “Il mio nuovo fidanzato”.

Insomma, al momento dopo il reciproco addio, i due volti della tv sembrano non avere altre persone al loro fianco e a quanto pare, almeno a Sonia, piace giocare con queste particolari notizie che li riguardano.

Di seguito, invece, un post Instagram relativo ad un articolo che parlava dall’ex coppia, ancora insieme a cena con amici: