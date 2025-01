Teenage Dream Party 2025: date, location e prezzi dei biglietti

Il Teenage Dream Party è pronto per un nuovo tour all’insegna del sano divertimento e dell’inclusività: ecco tutte le date e le location.

Anche nel 2025, il Teenage Dream Party torna a far divertire gli italiani. La festa dell’inclusività, dove tutti, a prescindere dall’età, possono ballare e cantare senza timori ha in programma un tour che toccherà alcune delle città più importanti d’Italia. Vediamo le date e le location.

Teenage Dream Party 2025: date e location

Nato nel 2022 con lo scopo di divertirsi in modo sano, il Teenage Dream Party si ispira a una specie festa di compleanno casalinga, dove il karaoke e i momenti nostalgia non vengono visti come qualcosa di imbarazzante. Anche per il 2025, il tour prevede diverse tappe in alcune delle città più importanti d’Italia. Forti delle più di 200 date degli anni scorsi, dei 500.000 biglietti venduti e del successo virale (oltre 400 milioni di visualizzazioni su TikTok e 210.000 follower su Instagram), gli organizzatori hanno pensato di dare il via alla tournée nel luogo dove tutto è iniziato: Livorno.

La data zero è fissata per il prossimo 21 febbraio, al Modigliani Forum, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 16 aprile all’Unipol Forum di Milano. Di seguito, tutte le date del Teenage Dream Party:

21 febbraio 2025 – Modigliani Forum, Livorno

21 marzo 2025 – Inalpi Arena, Torino

28 marzo 2025- Kioene Arena, Padova

3 aprile 2025- Palaflorio, Bari

5 aprile 2025 – Palaprometeo, Ancona

10 aprile 2025 – Palarescifina, Messina

12 aprile 2025 – Palasele, Eboli

16 aprile 2025- Unipol Forum, Milano.

Quanto costano i biglietti?

Anche per il 2025, il Teenage Dream Party assicura serate dove non mancheranno mai karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e duetti di Camp Rock e delle serie tv che hanno conquistato gli anni 2000. Lo scopo è divertirsi strizzando un occhio al passato, godendosi un po’ di sano revival che non fa mai male. I biglietti per le date del tour 2025 sono in vendita su Ticketone e hanno un prezzo che va da 17,25 euro fino a un massimo di 46 euro, in base al posto che si sceglie. A questa cifra bisogna aggiungere il costo della prevendita.