Veganuary: cosa significa e come aderire alla challenge

Avete mai sentito parlare del Veganuary? Scopriamo cosa significa e perché è importante aderire alla challenge di interesse mondiale.

Da oltre dieci anni, in tutto il mondo si svolge una challenge molto interessante, che si chiama Veganuary. Partita un po’ in sordina, questa sfida sta prendendo piede sempre di più, tanto che sono molti anche i Vip che la sponsorizzano sui social. Vediamo cosa significa e come funziona.

Cosa significa Veganuary?

Nato nel 2014, il Veganuary è stato studiato dall’omonimo movimento per diffondere maggiore rispetto nei confronti degli animali e dell’ambiente. Il nome, infatti, nasce dall’unione delle parole vegan e january, in italiano vegano e gennaio. Si tratta di una challenge molto semplice, che chiede di dedicare il primo mese dall’anno all’alimentazione vegetale.

Considerando che gennaio arriva dopo i bagordi di Natale, è un periodo che da sempre viene dedicato alle diete. Scegliere di seguire un regime vegano, quindi, può essere un buon modo per rimettersi in forma e disintossicarsi dai tanti peccati di gola delle feste.

Il Veganuary, non a caso, ha preso piede in tutto il globo. D’altronde, è una sfida semplicissima da seguire: basta mangiare vegano per tutto il mese di gennaio. Solo nel 2022, giusto per fare un esempio, hanno aderito più di 630 mila persone in oltre 200 paesi del mondo.

Veganuary: cosa fare per aderire alla challenge

Per partecipare alla challenge bisogna iscriversi al sito veganuary.com e registrarsi per la sfida. In questo modo, ogni giorno si riceveranno via email informazioni e consigli per non sgarrare e ricette deliziose da portare in tavola. Si otterranno: