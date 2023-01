Pro tempore è un’espressione latina molto utilizzata anche in Italia come avverbio e aggettivo: ecco cosa vuole dire.

La locuzione latina pro tempore è parecchio diffusa anche in Italia, ma tante persone non sanno cosa significhi questa espressione. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi nello specifico cosa vuole dire questa espressione.

Origini : è una locuzione di origine latina utilizzata in italiano come avverbio e come aggettivo.

: è una locuzione di origine latina utilizzata in italiano come avverbio e come aggettivo. Quando si usa : si traduce in maniera letterale come “per un certo tempo”.

: si traduce in maniera letterale come “per un certo tempo”. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di pro tempore

Pro tempore è una locuzione latina che significa propriamente “per un certo tempo”. Utilizzata in italiano come avverbio e come aggettivo, è ormai molto conosciuta e impiegata nel nostro Paese. Nonostante la grande diffusione nel nostro Paese, ancora oggi in molti però faticano a comprenderne il significato. Si tratta di un’espressione impiegata per indicare che un incarico o una concessione sono validi solo per un determinato tempo.

Questa locuzione, dunque, si usa per indicare qualcosa di temporaneo. Nel linguaggio comune si utilizza per indicare una situazione temporale transitoria e non definitiva. Nel linguaggio giuridico e in quello amministrativo, questa espressione si usa invece per indicare la vigenza di una funzione o di una carica.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire al meglio cosa significa questo modo di dire di origine latina:

“Il sindaco pro tempore del mio paese sta facendo tante cose utili per noi e per questo piace davvero a tutti quanti”.

“Claudio è stato scelto come direttore pro tempore dell’ufficio, gli hai chiesto se è contento o ancora non hai avuto modo di farlo?”.

“Kamala Harris è stata per qualche tempo Presidente degli Stati Uniti pro tempore: una bella occasione per lei che è Vice Presidente del Paese”.

