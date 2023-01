Le finestre fotovoltaiche sono un nuovo modo per risparmiare. Scopriamo come funzionano e perché si rivelano utili in tanti casi.

In un periodo come quello attuale, ogni possibile motivo di risparmio è sempre il benvenuto.

Tra i tanti possibili e che non tutti ancora conoscono c’è quello delle finestre fotovoltaiche. Una scelta eco sostenibile che si rivela utile in molti casi e, sopratutto quando per motivi di spazio non è possibile installare i pannelli fotovoltaici. Uno degli aspetti positivi di queste finestre, infatti, è quello di poter essere applicate in modo davvero semplice.

Come sono fatte le finestre fotovoltaiche

Queste finestre sono costituite da delle lastre di vetro sovrapposte tra loro e con al centro un gel di silicio. Questo serve a catturare l’energia solare trasformandola subito dopo in energia da sfruttare in modo da ottenere una forma di risparmio.

finestre fotovoltaiche

Si tratta di un modo semplice per essere eco sostenibili, in quanto lo spazio richiesto è proprio quello delle finestre. D’altro canto c’è anche l’aspetto negativo legato al fato che in quanto finestre, queste non possono essere installate in modo da essere direzionate per prendere meglio i raggi del sole. Qualora l’abitazione avesse dei punti in cui sole non arriva a sufficienza, quindi, il suo funzionamento sarebbe minore. Un problema che rende le finestre meno performanti dei pannelli solari ma che non cambia il fatto che siano una buona scelta qualora non sia possibile usufruire dei pannelli.

Perché conviene installare le finestre fotovoltaiche

Sebbene si tratti di un metodo del tutto nuovo e che per molti versi risulta essere meno performante di altri, a conti fatti, le finestre fotovoltaiche convengono.

Il loro costo si aggira infatti a 2 euro a watt contro i 5 euro a watt dei pannelli fotovoltaici. Inoltre, il loro costo può essere ammortizzato quindi in circa cinque anni. E tutto portando ad ottenere un risparmio non indifferente e la consapevolezza di poter agire in modo eco sostenibile.

Per chi ha voglia di risparmiare senza impazzire, questo è quindi un modo davvero semplice per ottenere un po’ di energia solare. E per farlo anche quando non c’è proprio modo di ottenere i pannelli fotovoltaici.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG