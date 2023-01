Micoren: cos’è, a cosa serve e quali sono gli effetti del farmaco contro l’asma diventato doping nel mondo del calcio.

Le recenti drammatiche morti di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli hanno scosso il mondo del calcio e messo in guardia molti dei suoi protagonisti in campo negli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Fino a qualche decennio fa, infatti, le regole erano meno restrittive. Capitava quindi che ai giocatori fossero date pillole e farmaci senza considerare troppo gli effetti sulla lunga distanza. Il dibattito su questo tema è stato aperto negli ultimi giorni da Dino Baggio, ex calciatore della Nazionale, seguito da colleghi come Marco Tardelli, Antonio Di Gennaro e Massimo Brambati. Quest’ultimo ha dichiarato, ad esempio, di aver preso il farmaco Micoren “come fossero caramelle“. Un farmaco diventato poco tempo dopo “proibitissimo“. Ma a cosa serve e perché è stato vietato nel mondo del calcio?

A cosa serve e come funziona il Micoren

Il Micoren è un farmaco che serve a stimolare il sistema nervoso centrale. Viene prescritto generalmente alle persone che soffrono di asma e pressione bassa. Il suo legame con il mondo del calcio risale agli anni Settanta e ai primi anni Ottanta. In quell’epoca, infatti, prima che fosse bandito, veniva somministrato agli atleti per migliorarne le prestazioni sportive.

Farmaci

Assumere tale sostanza prima di una competizione permetteva infatti a giocatori, atleti e sportivi in generale di avere una capacità polmonare al massimo fin da subito. Questo influiva positivamente sulla performance aerobica e sulla capacità di resistenza allo sforzo.

Questo grazie agli effetti della pretcamide, principio attivo alla base del Micoren. Questo principio è ottenuto dall’unione di crotetamide e cropropamide e permette di aumentare l’ampiezza respiratoria e la frequenza, incrementando la tensione parziale di ossigeno nel sangue arterioso e una simultanea riduzione di anidride carbonica.

Perché il Micoren è proibito nel calcio?

Proprio a causa dei suoi effetti migliorativi sulle prestazioni degli atleti, il Micoren è stato bandito nel 1985 da una legge antidoping. I vertici del calcio italiano, e gli esperti di medicina sportiva, hanno infatti rilevato gli effetti dopanti del medicinale e i suoi effetti pericolosi per l’organismo, in particolar modo per il cuore e la circolazione sanguigna.

In un primo momento tali effetti collaterali erano stati infatti sottovalutati, mettendo a rischio la salute di moltissimi atleti. Un uso smodato di Micoren, o un dosaggio errato, può portare infatti a iperventilazione o depressione respiratoria, broncospasmi e spasmi muscolari. Anche per questo alcuni calciatori, come Brambati, hanno voluto denunciare in questi giorni l’abuso che di questo farmaco si è fatto in passato.

Riproduzione riservata © 2023 - DG