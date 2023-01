Elenco papi: tutti i pontefici che si sono alternati nella massima carica della chiesa cattolica dal 33 d.C. a oggi.

Ma quanti papi ci sono stati? Quante volte te lo sarai chiesto, da cattolico praticante o anche da semplice curioso. Se ami la storia, conoscere i nomi e le vicende più importanti dei pontefici che si sono alternati nel ruolo di massima carica della chiesa cattolica può essere molto importante. Se oggi conosciamo molto bene i papi del 1900, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, oltre ai più recenti papa Benedetto XVI e Francesco, è giusto non dimenticare tutte le grandi figure che hanno reso la chiesa cattolica anche un potere politico di primo piano in un’epoca lontana. Cerchiamo quindi di ricostruire l’elenco dei papi, partendo però da alcune curiosità.

Statistiche e curiosità sui papi

Sapevi che due papi sono morti prima dell’incoronazione? Si tratta di Stefano II e Adriano V. E che i papi santi sono ottantadue, cui si aggiungono ben undici beati e altri tre in processo di beatificazione? Queste sono solo alcune delle curiosità riguardanti i pontefici che si sono alternati nella storia. A proposito, ma quanti sono? Ben 266.

Papa Benedetto XVI Hoseph Aloisius Ratzinger

Ecco alcune caratteristiche e curiosità riguardanti il mondo dell’istituzione papale:

– la durata media di un pontificato è di 7 anni e 5 mesi;

– quattordici papi sono morti dopo la fine del loro ministero (di questi solo due, Celestino V e Benedetto XVI, hanno rinunciato volontariamente al ruolo di ponotefice);

– sette papi hanno avuto sede ad Avignone e non a Roma;

– il nome più utilizzato dai papi è stato Giovanni;

– l’ordine religioso con più papi nella storia è quello dei benedettini (16);

– per sedici anni in totale il seggio papale è stato vacante;

– ci sono stati finora 252 papi di origine europea (217 italiani), 10 asiatici, 3 africani e uno solo, papa Francesco, dalle Americhe.

Cronologia dei papi

Di seguito la lista dei papi del primo millennio, con gli anni di inizio e fine pontificato:

– San Pietro (33-67)

– San Lino (67-76)

– Sant’Anacleto o Cleto (76-88)

– San Clemente I (88-97)

– Sant’Evaristo (97-105)

– Sant’Alessandro I (105-115)

– San Sisto I (115-125)

– San Telesforo (125-136)

– Sant’Igino (136-140)

– San Pio I (140-155)

– Sant’Aniceto (155-166)

– San Sotero (166-175)

– Sant’Eleuterio (175-189)

– San Vittore I (189-199)

– San Zefirino (199-217)

– San Callisto I (217-222)

– Sant’Urbano I (222-230)

– San Ponziano (230-235)

– Sant’Antero (235-236)

– San Fabiano (236-250)

– San Cornelio (251-253)

– San Lucio I (253-254)

– Santo Stefano I (254-257)

– San Sisto II (257-258)

– San Dionisio (259-268)

– San Felice I (269-274)

– Sant’Eutichiano (275-283)

– San Caio (283-296)

– San Marcellino (296-304)

– San Marcello I (308-309)

– Sant’Eusebio (309 o 310)

– S. Milziade o Melchiade (311-314)

– San Silvestro I (314-335)

– San Marco (336)

– San Giulio I (337-352)

– Liberio (352-366)

– San Damaso I (366-384)

– San Siricio (384-399)

– Sant’Anastasio I (399-401)

– Sant’Innocenzo I (401-417)

– San Zosimo (417-418)

– San Bonifacio I (418-422)

– San Celestino I (422-432)

– San Sisto III (432-440)

– San Leone I Magno (440-461)

– Sant’Ilaro (461-468)

– San Simplicio (468-483)

– San Felice II (483-492)

– San Gelasio I (492-496)

– Anastasio II (496-498)

– San Simmaco (498-514)

– Sant’Ormisda (514-523)

– San Giovanni I (523-526)

– San Felice IV (526-530)

– Bonifacio II (530-532)

– Giovanni II (533-535)

– Sant’Agapito I (535-536)

– San Silverio (536-537)

– Vigilio (537-555)

– Pelagio I (556-561)

– Giovanni III (561-574)

– Benedetto I (575-579)

– Pelagio II (579-590)

– S.Gregorio Magno I (590-604)

– Sabiniano (604-606)

– Bonifacio III (607)

– S. Bonifacio IV (608-615)

– S. Adeodato I o Deusdedit (615-618)

– Bonifacio V (619-625)

– Onorio I (625-638)

– Severino (640)

– Giovanni IV (640-642)

– Teodoro I (642-649)

– S. Martino I (649-655)

– S. Eugenio I (654-657)

– S. Vitaliano (657-672)

– Adeodato II (672-676)

– Dono o Domno (676-678)

– S. Agatone (678-681)

– S. Leone II (682-683)

– S. Benedetto II (684-685)

– Giovanni V (685-686)

– Conone (686-687)

– San Sergio I (687-701)

– Giovanni VI (701-705)

– Giovanni VII (705-707)

– Sisinnio (708)

– Costantino (708-715)

– San Gregorio II (715-731)

– San Gregorio III (731-741)

– San Zaccaria (741-752)

– Stefano II (752-757)

– San Paolo I (757-767)

– Stefano III (768-772)

– Adriano I (772-795)

– S. Leone III (795-816)

– Stefano IV (816-817)

– S. Pasquale I (817-824)

– Eugenio II (824-827)

– Valentino (827)

– Gregorio IV (827-844)

– Sergio II (844-847)

– S. Leone IV (847-855)

– Benedetto III (855-858)

– S. Niccolò I (858-867)

– Adriano II (867-872)

– Giovanni VIII (872-882)

– Marino I (882-884)

– S. Adriano III (884-885)

– Stefano V (885-891)

– Formoso (891-896)

– Bonifacio VI (896)

– Stefano VI (896-897)

– Romano (897)

– Teodoro II (897)

– Giovanni IX (898-900)

– Benedetto IV (900-903)

– Leone V (903)

– Sergio III (904-911)

– Anastasio III (911-913)

– Landone (913-914)

– Giovanni X (914-928)

– Leone VI (928)

– Stefano VII (928-931)

– Giovanni XI (931-935)

– Leone VII (936-939)

– Stefano VIII (IX) (939-942)

– Marino II (942-946)

– Agapito II (946-955)

– Giovanni XII (955-964)

– Leone VIII (963-965)

– Benedetto V (964-966)

– Giovanni XIII (965-972)

– Benedetto VI (973-974)

– Benedetto VII (974-983)

– Giovanni XIV (983-984)

– Bonifacio VII (984-985)

– Giovanni XV (985-996)

– Gregorio V (996-999)

Questi invece tutti i papi che si sono alternati nel corso del secondo millennio:

– Silvestro II (999-1003)

– Giovanni XVII (1003)

– Giovanni XVIII (1004-1009)

– Sergio IV (1009-1012)

– Benedetto VIII (1012-1024)

– Giovanni XIX (1024-1032)

– Benedetto IX (1032-1044)

– Silvestro III (1045)

– Gregorio VI (1045-1046)

– Clemente II (1046-1047)

– Damaso II (1048)

– S. Leone IX (1049-1054)

– Vittore II (1055-1057)

– Stefano IX (X) (1057-1058)

– Benedetto X (1058-1059)

– Niccolò II (1059-1061)

– Alessandro II (1061-1073)

– S. Gregorio VII (1073-1085)

– Beato Vittore III (1086-1087)

– Beato Urbano II (1088-1099)

– Pasquale II (1099-1118)

– Gelasio II (1118-1119)

– Callisto II (1119-1124)

– Onorio II (1124-1130)

– Innocenzo II (1130-1143)

– Celestino II (1143-1144)

– Lucio II (1144-1145)

– Eugenio III (1145-1153)

– Anastasio IV (1153-1154)

– Adriano IV (1154-1159)

– Alessandro III (1159-1181)

– Lucio III (1181-1185)

– Urbano III (1185-1187)

– Gregorio VIII (1187)

– Clemente III (1187-1191)

– Celestino III (1191-1198)

– Innocenzo III (1198-1216)

– Onorio III (1216-1227)

– Gregorio IX (1227-1241)

– Celestino V (1241)

– Innocenzo IV (1243-1254)

– Alessandro IV (1254-1261)

– Urbano IV (1261-1264)

– Clemente IV (1265-1268)

– Gregorio X (1271-1276)

– Innocenzo V (1276)

– Adriano V (1276)

– Giovanni XXI (1276-1277)

– Niccolò III (1277-1280)

– Martino IV (1281-1285)

– Onorio IV (1285-1287)

– Niccolò IV (1288-1292)

– San Celestino V (1294)

– Bonifacio VIII (1294-1303)

– Benedetto XI (1303-1304)

– Clemente V (1305-1314)

– Giovanni XXII (1316-1334)

– Benedetto XII (1334-1342)

– Clemente VI (1342-1352)

– Innocenzo VI (1352-1362)

– Urbano V (1362-1370)

– Gregorio XII (1370-1378)

– Urbano VI (1378-1389)

– Bonifacio IX (1389-1404)

– Innocenzo VII (1404-1406)

– Gregorio XII (1406-1415)

– Martino V (1417-1431) – Oddone Colonna

– Eugenio IV (1431-1447) – Gabriele Condulmer

– Niccolò V (1447-1455) – Tommaso Parentucelli

– Callisto III (1455-1458) – Alfonso Borgia

– Pio II (1458-1464) – Enea Silvio Piccolomini

– Paolo II (1464-1471) – Pietro Barbo

– Sisto IV (1471-1484) – Francesco della Rovere

– Innocenzo VIII (1484-1492) – Giovanni Battista Cibo

– Alessandro VI (1492-1503) – Rodrigo Borgia

– Pio III (1503) – Francesco Todeschini Piccolomini

– Giulio II (1503-1513) – Giuliano della Rovere

– Leone X (1513-1521) Giovanni de’ Medici

– Adriano VI (1522-1523) – Adriano Florensy

– Clemente VII (1523-1534) – Giulio de’ Medici

– Paolo III (1534-1549) – Alessandro Farnese

– Giulio III (1550-1555) – Giovanni Maria de Ciocchi del Monte

– Marcello II (1555) – Marcello Cervini

– Paolo IV (1555-1559) – Gian Pietro Carafa

– Pio IV (1559-1565) – Angelo de’ Medici

– Pio V (1566-1572) – Michele Ghislieri

– Gregorio XIII (1572-1585) – Ugo Boncompagni

– Sisto V (1585-1590) – Felice Peretti

– Urbano VII (1590) – Giovanni Battista Castagna

– Gregorio XIV (1590-1591) – Niccolò Sfondrati

– Innocenzo IX (1591) – Gian Antonio Facchinetti

– Clemente VIII (1592-1605) – Ippolito Aldobrandini

– Leone XI (1605) – Alessandro de’ Medici

– Paolo V (1605-1621) – Camillo Borghese

– Gregorio XV (1621-1623) – Alessandro Ludovisi

– Urbano VIII (1623-1644) – Maffeo Barberini

– Innocenzo X (1644-1655) – Giovanni Battista Panphili

– Alessandro VII (1655-1667) – Paolo Chigi

– Clemente IX (1667-1669) – Giulio Rospigliosi

– Clemente X (1670-1676) – Emilio Altieri

– Innocenzo XI (1676-1689) – Benedetto Odescalchi

– Alessandro VIII (1689-1691) – Pietro Ottoboni

– Innocenzo XII (1691-1700) – Antonio Pignatelli

– Clemente XI (1700-1721) – Gian Francesco Albani

– Innocenzo XIII (1721-1724) – Michelangelo Conti

– Benedetto XIII (1724-1730) – Pietro Francesco Orsini

– Clemente XII (1730-1740) – Lorenzo Corsini

– Benedetto XIV (1740-1758) – Prospero Lambertini

– Clemente XIII (1758-1769) – Carlo Rezzonico

– Clemente XIV (1769-1774) – Lorenzo Ganganelli

– Pio VI (1775-1799) – Giovanni Angelo Braschi

– Pio VII (1800-1823) – Barnaba Chiaramonti

– Leone XII (1823-1829) – Annibale Sermattei della Genga

– Pio VIII (1829-1830) – Francesco Saverio Castiglioni

– Gregorio XVI (1831-1846) – Mauro Cappellari

– Pio IX (1846-1878) – Giovanni Maria Mastai Ferretti

– Leone XIII (1878-1903) – Vincenzo Gioacchino Pecci

– Pio X (1903-1914) – Giuseppe Sarto

– Benedetto XV (1914-1922) – Giacomo della Chiesa

– Pio XI (1922-1939) – Achille Ratti

– Pio XII (1939-1958) – Eugenio Pacelli

– Giovanni XXIII (1958-1963) – Angelo Giuseppe Roncalli

– Paolo VI (1963-1978) – Giovanni Battista Montini

– Giovanni Paolo I (1978-1978) – Albino Luciani

Infine, ecco i primi tre papi che hanno inaugurato il terzo millennio:

– Giovanni Paolo II (1978-2005) – Karol Józef Wojtyla

– Benedetto XVI (2005-2013) – Joseph Aloisius Ratzinger

– Francesco (2013-….) – Jorge Mario Bergoglio





Riproduzione riservata © 2023 - DG