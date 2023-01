Qual è il significato dalle canzone Nel sole di Al Bano? Il brano ha dato il via alla carriera internazionale di Carrisi.

Cantante famoso in quasi tutto il mondo, Al Bano ha regalato ai fan brani da pelle d’oca. Una delle canzoni più amate e rappresentative è quella che l’ha consacrato al successo internazionale, ovvero Nel sole. Vediamo il significato e il testo.

Nel sole di Al Bano: il significato della canzone

Uscito nel 1967, il brano Nel sole di Al Bano dà il via alla sua lunga carriera nel panorama musicale internazionale. Scritta dallo stesso artista con Pino Massara e Vito Pallavicini, la canzone ha venduto circa un milione e mezzo di copie, conquistando le classifiche italiane per ben quattro settimane. Non solo, il pezzo ha dato anche il titolo ad un film interpretato da Carrisi e da quella che all’epoca era sua moglie, ovvero Romina Power. Il significato non si coglie subito, ma dopo qualche strofa.

“Quando il sole tornerà

E nel sole io verrò da te

Un altro uomo troverai in me

E che non può più fare a meno di te“.

Il sole è la gioia, la rinascita, mentre la notte rappresenta il buio, i momenti più difficili da affrontare. Al centro della scena c’è una coppia di innamorati, che vive momenti di alti e bassi. Nonostante tutto, lui si propone come ancora di salvezza, pronto a sorreggere la sua donna nelle difficoltà. Lei può stare tranquilla perché, grazie ad un abbraccio, “la notte non verrà mai più“.

“Ma perché i miei pensieri

Sono sempre gli stessi

E non cambiano mai

Ma perché anche il silenzio

Sta parlandomi di te“.

I momenti di gioia torneranno ad illuminare l’esistenza, ma è necessario spazzare via le nubi mano nella mano. Nel sole, anche se sono passati 56 anni, è una delle canzoni più amate e rappresentative della carriera di Al Bano.

Ecco il video di Nel sole di Al Bano:

Nel sole di Al Bano: il testo della canzone

Perché

Ma perché questa notte

Ha le ore più lunghe…

