Qual è il significato di Un mondo d’amore di Gianni Morandi? La canzone crea un ponte tra il mondo dei giovani e quello degli adulti.

Un mondo d’amore, anche se sono trascorsi 56 anni dalla sua uscita, è una delle canzoni più apprezzate di Gianni Morandi. Il brano, che all’epoca fu scelto anche come sigla di un programma Rai, crea un ponte tra due generazioni diverse. Vediamo il significato e il testo.

Un mondo d’amore di Gianni Morandi: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1967, la canzone Un mondo d’amore di Gianni Morandi era inizialmente inclusa nell’album Gianni 4. Scritto da Franco Migliacci, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini, il brano è stato primo in classifica per ben quattro settimane, risultando tra i primi dieci più venduti del ’67. Il merito non è soltanto della musicalità, ma anche della sponsorizzazione regalata dal programma Rai intitolato Giovani, di cui era la sigla. Il significato è chiaro fin dalle prime strofe:

“C’è un grande prato verde

Dove nascono speranze

Che si chiamano ragazzi

Quello è il grande prato dell’amore“.

Al centro della scena ci sono i giovani, visti come la speranza in un futuro migliore. Quattro sono le regole per rapportarsi con i ragazzi: “non tradirli mai“, “non li deludere“, “non farli piangere” e “non li abbandonare“.

“Quando avrai le mani stanche tutto lascerai,

Per le cose belle

Ti ringrazieranno,

Soffriranno per li errori tuoi“.

Un mondo d’amore di Gianni Morandi crea un ponte, un dialogo tra due generazioni distanti: i giovani da un lato e gli adulti dall’altro. Quando gli anziani avranno “le mani stanche” saranno proprio i ragazzi a raccogliere il testimone. E’ per questo che hanno bisogno di fiducia. I giovani si ritroveranno a coltivare la stessa fiducia che i grandi hanno riposto in loro nella donna che decideranno di amare. Le regole, però, restano le stesse.

“E la sera cercherà fra le braccia tue

Tutte le promesse,

Tutte le speranze,

Per un mondo d’amore”.

La fiducia, in famiglia, in amore o in amicizia, è alla base di tutti i rapporti. Soltanto così si riuscirà a costruire “un mondo d’amore“.

Ecco il video di Un mondo d’amore di Gianni Morandi

Un mondo d’amore: il testo della canzone

C’è un grande prato verde

Dove nascono speranze

Che si chiamano ragazzi…

