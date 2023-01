L’elenco delle province italiane è costituito da 110 province, che a loro volta comprendono diversi comuni: vediamo la lista.

Ad oggi, le province italiane sono 110. L’elenco, rispetto a qualche anno fa, è cambiato perché questa lista è soggetta a cambiamenti, talvolta definitivi e altre provvisori. Vediamo quali sono i capoluoghi di provincia in ordine alfabetico e quelli suddivisi per regione.

Elenco province italiane: quante e quali sono?

La lista delle province italiane accorpa tutti gli enti amministrativi locali, di livello inferiore rispetto a quelli delle regioni. E’ bene sottolineare che nel corso degli anni l’elenco è cambiato: alcune province sono state soppresse, altre hanno cambiato nome pur mantenendo le stesse funzioni pubbliche e altre ancora sono nate. Attualmente, in Italia ci sono 110 province, divise in 20 Regioni. Generalmente, le sigle delle province italiane sono composte da due lettere. Queste possono essere anche di due città capoluogo. Di seguito, l’elenco e le relative abbreviazioni in ordine alfabetico:

AGRIGENTO – AG

ALESSANDRIA – AL

ANCONA – AN

AOSTA – AO

AREZZO – AR

ASCOLI PICENO – AP

ASTI – AT

AVELLINO – AV

BARI – BA

BARLETTA, ANDRIA, TRANI – BT

BELLUNO – BL

BENEVENTO – BN

BERGAMO – BG

BIELLA – BI

BOLOGNA – BO

BOLZANO – BZ

BRESCIA – BS

BRINDISI – BR

CAGLIARI – CA

CALTANISSETTA – CL

CAMPOBASSO – CB

CARBONIA IGLESIAS – CI

CASERTA – CE

CATANIA – CT

CATANZARO – CZ

CHIETI – CH

COMO – CO

COSENZA – CS

CREMONA – CR

CROTONE – KR

CUNEO – CN

ENNA – EN

FERMO – FM

FERRARA – FE

FIRENZE – FI

FOGGIA – FG

FORLI’ CESENA – FC

FROSINONE – FR

GENOVA – GE

GORIZIA – GO

GROSSETO – GR

IMPERIA – IM

ISERNIA – IS

LA SPEZIA – SP

L’AQUILA – AQ

LATINA – LT

LECCE – LE

LECCO – LC

LIVORNO – LI

LODI – LO

LUCCA – LU

MACERATA – MC

MANTOVA – MN

MASSA CARRARA – MS

MATERA – MT

MEDIO CAMPIDANO – VS

MESSINA – ME

MILANO – MI

MODENA – MO

MONZA E BRIANZA – MB

NAPOLI – NA

NOVARA – NO

NUORO – NU

OGLIASTRA – OG

OLBIA TEMPIO – OT

ORISTANO – OR

PADOVA – PD

PALERMO – PA

PARMA – PR

PAVIA – PV

PERUGIA – PG

PESARO E URBINO – PU

PESCARA – PE

PIACENZA – PC

PISA – PI

PISTOIA – PT

PORDENONE – PN

POTENZA – PZ

PRATO – PO

RAGUSA – RG

RAVENNA – RA

REGGIO CALABRIA – RC

REGGIO EMILIA – RE

RIETI – RI

RIMINI – RN

ROMA – RM

ROVIGO – RO

SALERNO – SA

SASSARI – SS

SAVONA – SV

SIENA – SI

SIRACUSA – SR

SONDRIO – SO

TARANTO – TA

TERAMO – TE

TERNI – TR

TORINO – TO

TRAPANI – TP

TRENTO – TN

TREVISO – TV

TRIESTE – TS

UDINE – UD

VARESE – VA

VENEZIA – VE

VERBANO CUSIO OSSOLA – VB

VERCELLI – VC

VERONA – VR

VIBO VALENTIA – VV

VICENZA – VI

VITERBO – VT

Le abbreviazioni delle province vengono utilizzate sulle targhe dei veicoli e in tutti i documenti che le richiedono.

La lista delle province italiane per regioni

L’elenco citato sopra è in ordine alfabetico. Di seguito, la lista delle province italiane divise per regioni:

Abruzzo : L’Aquila (108 comuni) AQ, Chieti (104 comuni) C, Pescara (46 comuni) PE e Teramo (47 comuni) TE;

: L’Aquila (108 comuni) AQ, Chieti (104 comuni) C, Pescara (46 comuni) PE e Teramo (47 comuni) TE; Basilicata : Matera (31 comuni) MT e Potenza (100 comuni) PZ;

: Matera (31 comuni) MT e Potenza (100 comuni) PZ; Calabria : Catanzaro (80 comuni) CZ, Cosenza (155 comuni) CS, Crotone (27 comuni) KR, Reggio Calabria (97 comuni) RC e Vibo Valentia (50 comuni) VV;

: Catanzaro (80 comuni) CZ, Cosenza (155 comuni) CS, Crotone (27 comuni) KR, Reggio Calabria (97 comuni) RC e Vibo Valentia (50 comuni) VV; Campania : Avellino (119 comuni) AV, Benevento (78 comuni) BN, Caserta (104 comuni) CE, Napoli (92 comuni) NA e Salerno (158 comuni) SA;

: Avellino (119 comuni) AV, Benevento (78 comuni) BN, Caserta (104 comuni) CE, Napoli (92 comuni) NA e Salerno (158 comuni) SA; Emilia Romagna : Bologna (60 comuni) BO, Ferrara (26 comuni) FE, Forlì-Cesena (30 comuni) FC, Modena (47 comuni) MO, Parma (47 comuni) PR, Piacenza (48 comuni) PC, Ravenna (18 comuni) RA, Reggio Emilia (45 comuni) RE e Rimini (20 comuni) RN;

: Bologna (60 comuni) BO, Ferrara (26 comuni) FE, Forlì-Cesena (30 comuni) FC, Modena (47 comuni) MO, Parma (47 comuni) PR, Piacenza (48 comuni) PC, Ravenna (18 comuni) RA, Reggio Emilia (45 comuni) RE e Rimini (20 comuni) RN; Friuli-Venezia Giulia : Gorizia (25 comuni) GO, Pordenone (51 comuni) PN, Trieste (6 comuni) TS e Udine (137 comuni) UD;ù

: Gorizia (25 comuni) GO, Pordenone (51 comuni) PN, Trieste (6 comuni) TS e Udine (137 comuni) UD;ù Lazio : Frosinone (91 comuni) FR, Latina (33 comuni) LT, Rieti (73 comuni) RI, Roma (121 comuni) RM e Viterbo (60 comuni) VT;

: Frosinone (91 comuni) FR, Latina (33 comuni) LT, Rieti (73 comuni) RI, Roma (121 comuni) RM e Viterbo (60 comuni) VT; Liguria : Genova (67 comuni) GE, Imperia (67 comuni) IM, La Spezia (32 comuni) SP e Savona (69 comuni) SV;

: Genova (67 comuni) GE, Imperia (67 comuni) IM, La Spezia (32 comuni) SP e Savona (69 comuni) SV; Lombardia : Bergamo (244 comuni) BG, Brescia (206 comuni) BS, Como (162 comuni) CO, Cremona (115 comuni) CR, Lecco (90 comuni) LC, Lodi (61 comuni) LO, Mantova (70 comuni) MN, Milano (189 comuni, che diventeranno 139) MI, Monza e Brianza (50 comuni) MB, Pavia (190 comuni) PV, Sondrio (78 comuni) SO e Varese (141 comuni) VA;

: Bergamo (244 comuni) BG, Brescia (206 comuni) BS, Como (162 comuni) CO, Cremona (115 comuni) CR, Lecco (90 comuni) LC, Lodi (61 comuni) LO, Mantova (70 comuni) MN, Milano (189 comuni, che diventeranno 139) MI, Monza e Brianza (50 comuni) MB, Pavia (190 comuni) PV, Sondrio (78 comuni) SO e Varese (141 comuni) VA; Marche : Ancona (49 comuni) AN, Ascoli Piceno (73 comuni) AP, Fermo (33 comuni) FM, Macerata (57 comuni) MC e Pesaro e Urbino (67 comuni) PU;

: Ancona (49 comuni) AN, Ascoli Piceno (73 comuni) AP, Fermo (33 comuni) FM, Macerata (57 comuni) MC e Pesaro e Urbino (67 comuni) PU; Molise : Campobasso (84 comuni) CB e Isernia (52 comuni) IS;

: Campobasso (84 comuni) CB e Isernia (52 comuni) IS; Piemonte : Alessandria (190 comuni) AL, Asti (118 comuni) AT, Biella (82 comuni) BI, Cuneo (250 comuni) CN, Novara (88 comuni) NO, Torino (315 comuni) TO, Verbano Cusio Ossola (77 comuni) VB e Vercelli (86 comuni) VC;

: Alessandria (190 comuni) AL, Asti (118 comuni) AT, Biella (82 comuni) BI, Cuneo (250 comuni) CN, Novara (88 comuni) NO, Torino (315 comuni) TO, Verbano Cusio Ossola (77 comuni) VB e Vercelli (86 comuni) VC; Puglia : Bari (48 comuni) BA, Barletta-Andria-Trani (10 comuni) BT, Brindisi (20 comuni) BR, Foggia (64 comuni) FG, Lecce (97 comuni) LE e Taranto (29 comuni) TA;

: Bari (48 comuni) BA, Barletta-Andria-Trani (10 comuni) BT, Brindisi (20 comuni) BR, Foggia (64 comuni) FG, Lecce (97 comuni) LE e Taranto (29 comuni) TA; Sardegna : Cagliari (71 comuni) CA, Carbonia-Iglesias (23 comuni) CI, Medio Campidano (28 comuni) VS, Nuoro (52 comuni) NU, Ogliastra (23 comuni) OG, Olbia-Tempio (26 comuni) OT, Oristano (88 comuni) OR e Sassari (66 comuni) SS;

: Cagliari (71 comuni) CA, Carbonia-Iglesias (23 comuni) CI, Medio Campidano (28 comuni) VS, Nuoro (52 comuni) NU, Ogliastra (23 comuni) OG, Olbia-Tempio (26 comuni) OT, Oristano (88 comuni) OR e Sassari (66 comuni) SS; Sicilia : Agrigento (43 comuni) AG, Caltanissetta (22 comuni) CL, Catania (58 comuni) CT, Enna (20 comuni) EN, Messina (108 comuni) ME, Palermo (82 comuni) PA, Ragusa (12 comuni) RG, Siracusa (21 comuni) SR e Trapani (24 comuni) TP;

: Agrigento (43 comuni) AG, Caltanissetta (22 comuni) CL, Catania (58 comuni) CT, Enna (20 comuni) EN, Messina (108 comuni) ME, Palermo (82 comuni) PA, Ragusa (12 comuni) RG, Siracusa (21 comuni) SR e Trapani (24 comuni) TP; Toscana : Arezzo (39 comuni) AR, Firenze (44 comuni) FI, Grosseto (28 comuni) GR, Livorno (20 comuni) LI, Lucca (35 comuni) LU, Massa-Carrara (17 comuni) MS, Pisa (39 comuni) PI, Pistoia (22 comuni) PT, Prato (7 comuni) PO e Siena (36 comuni) SI;

: Arezzo (39 comuni) AR, Firenze (44 comuni) FI, Grosseto (28 comuni) GR, Livorno (20 comuni) LI, Lucca (35 comuni) LU, Massa-Carrara (17 comuni) MS, Pisa (39 comuni) PI, Pistoia (22 comuni) PT, Prato (7 comuni) PO e Siena (36 comuni) SI; Trentino-Alto Adige : provincia autonoma di Bolzano (116 comuni) BZ e provincia autonoma di Trento (223 comuni) TN;

: provincia autonoma di Bolzano (116 comuni) BZ e provincia autonoma di Trento (223 comuni) TN; Umbria : Perugia (59 comuni) PG e Terni (33 comuni) TR;

: Perugia (59 comuni) PG e Terni (33 comuni) TR; Valle d’Aosta : non esistono province. Le funzioni provinciali vengono espletate dalla Regione Valle d’Aosta (74 comuni) AO

: non esistono province. Le funzioni provinciali vengono espletate dalla Regione Valle d’Aosta (74 comuni) AO Veneto: Belluno (69 comuni) BL, Padova (104 comuni) PD, Rovigo (50 comuni) RO, Treviso (95 comuni) TV, Venezia (44 comuni) VE, Verona (98 comuni) VR e Vicenza (121 comuni) VI.

Riproduzione riservata © 2023 - DG