Uno dei trend del momento è quello del recupero dei mobili che si trovano per strada, noto anche come stooping. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona.

Se fino a qualche tempo fa, trovare dei mobili abbandonati per strada era solo fonte di fastidio, oggi si può parlare di occasioni da non perdere. Uno dei trend del momento è infatti quello dello stooping, meglio noto come il recupero dei mobili e degli oggetti che si trovano per strada.

Che si tratti di divani, tavoli, letti, sedie o credenze la scelta è ormai quasi obbligata. E ne sono una prova i social dove ogni giorno vengono condivisi i prima e dopo di mobili e oggetti trovati e recuperati dalla strada.

Da cosa deriva il nome stooping

La parola inglese stoop (da cui deriva il termine) si traduce con ingresso o scala d’ingresso. I luoghi dove solitamente vengono lasciati oggetti e mobili che non si usano più. Il termine stooping, quindi, nasce per indicare la volontà di recuperare tutto ciò che altri non utilizzano più e che si trova quindi in giro e persino per strada.

stooping

Una scelta di riciclo unica e che aiuta anche a risparmiare. E tutto grazie ai social.

Sempre più persone, infatti, scelgono puntualmente di indicare sugli stessi il luogo esatto dove intendono lasciare i loro oggetti. E questo per far sì che eventuali persone interessate possano raccoglierli prima che finiscano nella spazzatura.

Come praticare lo stooping nel modo più semplice

Come già accennato, i social ci aiutano a praticare lo stooping in giro per il mondo. In America (dove è nato questo movimento), esiste un account Instagram legato alla città di New York.

Anche in Italia, però, ci sono diverse opzioni. La pagina dedicata alla città di Milano (stooping Milano), ad esempio ha raggiunto i 35mila follower. Pian piano, però, stanno nascendo anche altre pagine come quella di Roma ed anche di altre città.

Insomma, da oggi sarà possibile praticare questa nuova forma di riciclo creativo degli oggetti in modo più semplice e sicuramente pratico. Ciò che conta è avere un account Instagram e sapere dove cercare. Il resto verrà da se.

