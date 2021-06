Riciclare oggetti è un modo per fare economia ed evitare sprechi. Scopriamo come riuscirci con metodi semplice e con buone idee.

Riciclare oggetti è una pratica sempre più di moda. Si tratta infatti di un modo per dare nuova vita a cose che non si usano più e al contempo per evitare di fare acquisti che potrebbero rivelarsi superflui.

A volte, però, riutilizzare oggetti non è semplice come si pensa. Scopriamo quindi come avvicinarsi a questa pratica.

Come riciclare oggetti vecchi: le regole da seguire

Per prima cosa è importante non obbligarsi al riciclo degli oggetti. Se qualcosa proprio non piace più si può pensare di regalarla o venderla, ottenendo così la possibilità di liberarsene senza necessariamente buttarla.

riciclo bottiglia

Inoltre è bene ricordare che riciclato non significa vecchio o sporco. Prima di iniziare a cambiare forma a ciò che abbiamo in casa è bene quindi lavarlo e renderlo il più possibile come nuovo. Così facendo, trovargli una diversa collocazione sarà sicuramente più semplice.

Detto ciò, sul web ci sono tantissime idee per riciclare oggetti. Idee che una volta acquisite possono sicuramente dar spazio ad altre fornendo una buona base di partenza che aiuterà a cambiare aspetto alla propria casa senza spendere grandi cifre.

Idee semplici e geniali per dare nuova vita alle cose

Cerchiamo di rendere il tutto più concreto con qualche semplice esempio. Se si ha una vecchia scala di legno si può pensare di fissarla alla parete per dar vita ad una libreria vintage. Tante stoffe vecchie possono essere ritagliate per unire le più belle in una coperta patchwork.

Le scatole in legno delle verdure possono essere ridipinte e appese come mensole porta oggetti o come scaffali da sovrapporre e fissare al muro per dar vita ad una struttura diversa dal solito. Una bottiglia di plastica può essere lavorata per diventare un porta piante da giardino. Una valigia dismessa può diventare un contenitore o se opportunatamente lavorata un oggetto vintage da tenere in bella vista in casa.

Le possibilità sono tante e infinite e tutto sta alla fantasia e alla voglia di fare. Ciò che conta è che si abbia la voglia di farlo e che ci si diverta nel frattempo. In questo modo gli oggetti riciclati avranno anche un’energia nuova e più in linea con chi gli ha dato nuova vita.