Non più solo d’inverno, da quest’anno indosseremo il tartan anche durante la bella stagione: ecco i capi a cui dire di sì.

Quando arriva l’inverno e ancor di più le festività natalizie, tra i colori e i tessuti iconici della stagione il primo a cui pensiamo generalmente è il tartan: tessuto scozzese che le nostre mamme ci hanno fatto conoscere sin da piccoline, perché alzi la mano chi non ha indossato almeno una volta una gonna rosso o blu scozzese! Le origini di questa fantasia sono regali e tutte britsh style, ma come sempre accade nel mondo della moda, una tradizione viene accolta, integrata e magari con il tempo anche stravolta. Ed è così che il tartan oggi è andato ben oltre i colori classici del rosso/verde o del blu/verde, e anche oltre stagione. Perché sembra che in questo 2023 non lo indosseremo solo d’inverno.

Tartan: le origini royal di un tessuto britsh e storico

Ancora oggi gli inglesi custodiscono e alimentano un certo fascino per il pattern scozzese. La stessa Kate Middleton di tanto in tanto per occasioni istituzionali ci sorprende con abiti o accessori in tartan in diversi accostamenti di colori, che simbolicamente donano al suo look quel tocco British che non appesantisce l’outfit nel complesso ma resta ancorato con stile all’esigenza di richiamare sempre uno status che le è richiesto per la sua posizione.

Anticamente infatti il tartan nacque più che per gusto, per un’esigenza molto chiara: questo tessuto check originario delle Highlands scozzesi serviva infatti per distinguere i diversi clan, ecco perché gli accostamenti erano sempre differenti. Presso la corona inglese invece, il tartan è diventato un tessuto simbolo di pregio, identificativo della storia dei reali: il tartan personale della Regina Elisabetta II era il Royal Stewart, un pattern del 1800 che venne reso noto nel 1831 con la pubblicazione del libro The Scottish Gael di James Logan.

Il nome era ispirato all’omonima dinastia scozzese, ma prese anche il nome di Balmoral, in riferimento al castello di Balmoral acquistato dal principe Alberto insieme alla Regina Vittoria nel 1853, quando questo tessuto potrebbe essere stato creato. Questo pattern si è tramandato nel tempo fino ad oggi, essendo molto amato da Elisabetta, Giorgio VI e Carlo.

Come indossare il tessuto scozzese nella primavera/estate 2023: le tendenze e i look inspo dalle passerelle

Non solo il più classico tartan, quello rosso, verde e nero ma anche accostamenti nuovi che mixano beige, nero e bianco in una sfumatura dall’allure estiva: così Burberry rivisita sulla passerella della primavera/estate 2023 il tartan che la maison ha reso iconico, pronto per invadere abiti lunghi a giro manica e non più solo trench. Tute e magliette in semitrasparenza entrano nei capi chiave della primavera, che ripropongono con leggerezza l’iconico tartan.

Il tartan nella sua forma più pura viene proposto invece da Junya Watanabe, che ricordando lo stile new romantic in un mix tra British style e il punk romantico di Vivienne Westwood propone per la bella stagione un abito lungo e asimmetrico in rosso scozzese, da impreziosire con perle e indossare con un paio di anfibi. Un look chic rock.

