Da abbinare con camicie a righe per ricalcare lo stile grunge e persino con abiti eleganti, ecco come si portano i Dr Martens nelle tendenze inverno 2023

Non hanno età non solo perché davvero li indossano piccoli e grandi, ma anche perché seppur gli anni passano i Dr. Martens si presentano sempre come modello che incredibilmente si sposa perfettamente con le tendenze in corso. Lisci, sportivi, versatili, tanti sono gli aggettivi con i quali potremmo definirli, a cui va aggiunta anche una manciata di ribellione che ne fa una scarpa dalla cifra storica, perché se oggi li indossiamo soprattutto perché il perfetto incontro tra stile e comodità, un tempo questi stivaletti facevano riferimento ad uno status symbol preciso, quello della working class inglese che per prima indossò questo modello prima di tutte le sue evoluzioni fino al ’60.

Tendenze scarpe inverno 2023: i Dr Martens bassi, come si indossano nell’inverno 2023

Un tempo esclusivamente bassi, con quel sottile tacchetto aggiunto negli anni ’60 arrivato sin ad oggi, oggi oltre al modello classico i Dr.Martens sono diventati anche platform nel loro primissimo design, inseguendo le tendenze scarpe degli ultimi anni.

Sì perché l’azienda proprio per preservare l’iconicità ma restare al passo con i tempi, di modelli differenti che non comprendono solo gli stivali, ne ha fatti davvero tanti. Però a piacere sempre e comunque a tutti, a considerarlo come must have della scarpiera ideale c’è l’anfibio stringato, immediatamente riconoscibile grazie al filo giallo e al passante per il tallone nero e giallo. Come si indossano per questo inverno 2023? Il diktat è mixare anche più stili, osare scegliendo di abbinare anche collant e calzini, meglio che si vedano, magari anche risvoltando i pantaloni.

Ma non solo pantaloni: calze a righe oppure con scritte e simboli seguendo le ultime tendenze su minigonne e short abbinati a camicie di flanella a righe, tornate in auge quest’anno attingendo sempre al punk dal sapore anni 2000, faranno molto “emo”, da stemperare con top cropped. In alternativa gonne scozzesi in tutte le varianti possibili lunghe e a pieghe insieme ad un blazer vi doneranno sempre un’allure punk ma romantica e sofisticata.

Dr Martens stivaletti e stivali platform + jeans, quali scegliere

Suola a carrarmato, i Dr Martens platform si presentano più decisi, più rock e meno punk del modello originale. Sul design degli storici stivali, i platform li ritroviamo sia in versione alla caviglia che fin su alle ginocchia, modello che con gli accostamenti giusti può anche rivelarsi incredibilmente sexy: entrambi slanciano tantissimo la figura, sono ideali quindi se cercate un tipo di scarpa comoda che vi permetta di non rinunciare ad una scarpa alta.

Il modello stivale nasce per essere indossato con gonne e shorts per un effetto glam, sia lunghi che corti, ma volendo anche un paio di leggings o di collant doppi in inverno ci potranno permettere di abbinare i platform ad un mini dress o una camicia lunga che sia perfetta anche come abito. Per chi ama i look evergreen invece, l’effetto a contrasto con un paio di pantaloni in denim scuri è sorprendente!

Non sottovalutate anche gli skinny jeans, un look che gioca sui volumi, pratico e sportivo, che possiamo giocarci in chiave casual con un cardigan e un maglione, con un top o un mini dress scintillante per una serata in discoteca. Il look perfetto per chi vuole mantenere uno stile sporty-glam anche in queste occasioni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG