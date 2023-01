Per le spose controcorrente che scelgono di sposarsi d’inverno, ecco come scegliere il modello dei sogni tra gli abiti da sposa in tendenza e trovare il mix and match perfetto tra gusto e trend.

Dai modelli sontuosi e principeschi a quelli minimal che privilegiano la comodità, senza dimenticare i modelli slip dress ricamati esplosi tra i più desiderati da qualche anno, finemente lavorati e preziosi, quanti sono gli abiti da sposa che potrebbero fare al caso nostro! La scelta è così vasta e così importante da compiere che ha abbiamo bisogno del giusto tempo per mettere insieme le idee e riuscire ad individuare un modello dove gusto, comfort e sogno possa incontrarsi. E dare occhio alle ultime tendenze può essere la strada d’ispirazione giusta per fare ordine e capire qual è l’abito che può davvero essere indossato come cucito addosso, solo ed esclusivamente per noi.