Dal front row del fashion show maschile a quello femminile, ecco i look più belli delle star presenti alla Paris Fashion Week 2023

Parigi pullula di trend, quelli della primavera/estate 2023, profuma dei meravigliosi abiti dell’Haute Couture ed è un via vai di celebrity che partecipano alle sfilate con il gusto semplicemente di godersi lo spettacolo o magari di indossare un look eccentrico e mozzafiato che catalizzi su di sé l’attenzione. E in quanto a originalità e imprevedibilità la Paris Fashion Week 2023 sembra trovare una quadra armoniosa in quanto a look in scena tra la passerella e il front row. Perché ci sono almeno tre look che hanno lasciato senza fiato, fatti discutere o generato chiacchiericcio sui social.

Paris Fashion Week 2023: I look eccentrici di Kylie Jenner e Doja Cat by Schiaparelli

Per tutta la settimana non si è parlato d’altro. Quando è andata in scena l’Haute Couture primavera/estate 2023 femminile inaugurata dalla sfilata di Schiaparelli, più che della collezione in sé si è parlato di un particolare che si è rivelato poi essere l’emblema dell’haute couture estiva del brand: l’abito nero di Kylie Jenner dal corsetto “decorato” con un’enorme testa di leone. In peluche, nessuna paura – ci ha rassicurato persino la Ferragni -, indossato anche da Irina Shayk che ha sfilato in passerella.

Strabiliante, prezioso, esagerato, sempre firmato da Schiaparelli è il look sfoggiato da Doja Cat: la cantante e rapper americana si è presentata al fashion show della maison in un abito rosso tempestato di cristalli Swarovski, precisamente 30.000. Un look che a molti è apparso per lo più come una vera e propria opera d’arte, un piccolo capolavoro che donava alla cantante un’appeal alieno, quasi provenisse da un altro pianeta.

Chiara Ferragni, Jenny Ortega, Anne Hathaway: l’eleganza classica del nero e dell’animalier

Volata a Parigi per pochissimo tempo – dato l’imminente appuntamento con Sanremo – Chiara Ferragni non poteva che correre in rappresentanza di Schiaparelli, maison che l’accompagnerà anche nella sua esperienza sanremese.

Nel suo caso il look pensato per lei è fresco, sbarazzino ma di estrema eleganza: una camicetta nera con maniche ai polsi in seta, che gioca a contrasto con la texture intrecciata del top della camicia e uno shorts culotte nero. Gioielli e dettagli in oro rendono immediatamente riconoscibile il dress code della maison.

In nero anche Jenny Ortega, l’amatissima Wednesday, che indossa per la sfilata di Saint Laurent un leggero e avvolgente abito nero con cappuccio, ricordando delle grandi dive di un tempo. Un look dal sapore vintage che ci suggerisce anche un modello d’abito da prendere seriamente in considerazione per il nostro guardaroba estivo. Anche in questo caso, l’accostamento con gioielli in oro conferma il trend del nuovo dress code elegante per la calda stagione.

E a proposito di abiti e trend, ci fa riflettere su quanto l’animale possa essere sorprendentemente elegante Anne Hathaway, che indossa un mini abito dall’allure anni ’90 con bretelle sottili in texture di paillettes dall’effetto animalier luccicante.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG